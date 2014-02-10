طلب سازمان تامین اجتماعی فارس 190 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الکریم نباتی ظهر دوشنبه در نشست خبری آخرین وضعیت تامین اجتماعی فارس، گفت: کارخانه آزمایش فارس با 10 میلیارد تومان و مخابرات راه دور با 20 میلیارد تومان بدهکاران بزرگ سازمان تامین اجتماعی در فارس هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 9هزار و 165 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در استان فارس هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان نیز یادآور شد: شش میلیارد و 300 میلیون تومان میزان بخشودگی جرائم بوده که با توجه به قانون بخشودگی جرائم، 23 میلیارد تومان افزایش وصول داشتیم که این رقم 19 درصد مطالبات را شامل شده است.

نباتی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت بیمه شدگان استان فارس، گفت: 43 درصد از جمعیت استان فارس بیمه تامین اجتماعی دارند که بیش از دو میلیون نفر را شامل شده است.

وی تاکید کرد: 100 هزار مستمری بگیر در استان فارس وجود دارد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس در ادامه سخنان خود افزود: تا پایان سال جاری 50 درصد شعب استان فارس اقدام به دریافت اینترنتی حق بیمه کارفرمایان می کنند.

نباتی ادامه داد: در حال حاضر 34 شعبه اصلی و 20 شعبه اقماری مشغول خدمات رسانی به مردم استان فارس هستند.

وی در خصوص وضعیت بیمه کارگری در فارس نیز گفت: 40 هزار کارگر ساختمانی در استان فارس تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که طی برنامه پنج ساله این تعداد افزایش خواهد یافت.