به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده مشهد به خبرنگاران پارلماني اظهار داشت: ملاك وضع فعلي افراد است، البته اگر آن گزارش ها صحيح بود، آقاي احمدي نژاد، پور محمدي را در رديف نيروهاي معرفي شده براي تصدي وزارت پر اهميت كشور قرار نمي داد.

عسگري در عين حال گفت: گزارش هايي در مورد پورمحمدي به كميسيون اصل 90 ارسال شده است كه مسلما بررسي همه اين گزارشها دقت بيشتري مي طلبد.

نماينده مشهد ، پيشينه كاري پورمحمدي را درخشان و مثبت ارزيابي كرد و افزود: او همواره در وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در دفاع از نظام كوشيده است.

وي اظهار داشت: امروز كساني منتقد و مخالف پورمحمدي هستند و به سابقه اطلاعاتي او ايراد مي گيرند كه خود درصدد مطرح كردن چهره هاي نظامي براي وزارت كشور بودند، همه مي دانيم كه نظاميان بسته تر از اطلاعاتي ها و امنيتي ها عمل مي كنند.

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس گفت: پورمحمدي يكي از چهره هاي مورد وثوق رهبري بوده و هست.

او پس از ختم مسئوليت در وزارت اطلاعات، مشاور رئيس دفتر رهبري و مسوول دفتر سياسي نهاد رهبري بود و در اين مدت صدها گزارش محرمانه نوشت كه بسيار حائز اهميت بود.

عسگري افزود: با اين اوصاف او اكنون از مجلس راي اعتماد گرفته و ميزان هم وضع فعلي افراد است.

نماينده مشهد اظهار داشت: البته اين نكات ضامن وظيفه نظارتي مجلس نيست اگر آن طور كه آقايان افروغ و نادران گفتند، پور محمدي به وعده هاي خود عمل نكند، نمايندگان حق دارند از او سوال يا وي را استيضاح كنند.