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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

در دیدار سفیر جدید تونس؛

روحانی: ما در مردم‌سالاری پیشرو هستیم

روحانی: ما در مردم‌سالاری پیشرو هستیم

رئیس‌جمهور با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) بنیانگذار مشورت در جهان اسلام بودند، گفت: ما در مردم‌سالاری پیشرو هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، قاضی بن صالح سفیر جدید تونس صبح امروز (دوشنبه) با رییس‌جمهوری دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد.

حسن روحانی رییس‌ جمهوری در این دیدار ضمن ابرازخرسندی از تحولات اخیر تونس و نقش آن در کشورهای شمال آفریقا و با بیان اینکه پیامبراکرم (ص) بنیانگذار مشورت در جهان اسلام بود گفت: ما در مردمسالاری پیشرو هستیم. ایران و تونس علاوه بر همکاری‌هایی که در مجامع اسلامی و بین‌المللی دارند، می‌توانند در زمینه مسایل منطقه‌ای و جهان اسلام نیز با یکدیگر همکاری و رایزنی‌های نزدیکی داشته باشند.

وی با اشاره به مشترکات فرهنگی دو کشور مسلمان ایران و تونس بر توسعه و تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی و ضرورت گسترش و تسهیل صنعت گردشگری میان دو کشور اظهار داشت: ایران خواهان توسعه روابط با کشور دوست و برادر تونس است.

دولت تونس مصمم به گسترش و تحکیم روابط با ایران است

قاضی بن صالح سفیر جدید تونس نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌ های گرم منصف المرزوقی رییس‌ جمهوری تونس به روحانی و عرض تبریک به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مفتخرم به کشوری ماموریت پیدا کرده ام که صاحب فرهنگ، تاریخ و تمدن بزرگ و شناخته شده ای در جهان است.

بین صالح ضمن تبریک پیروزی ملت ایران از طرف دولت و ملت تونس گفت: تونس خود را شریک پیروزی های انقلاب اسلامی ایران می‌داند.

سفیر جدید تونس در ایران افزود: دولت تونس مصمم به گسترش و تحکیم روابط خود با جمهوری اسلامی ایران نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

کد مطلب 2233620

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