60 حامی برای ایتام خرم آبادی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاحی ظهر دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: حامیان نیکو کار همواره و در قالب طرح های گوناگونی کمک های خود را به دست این فرزندان معنوی خود رسانده اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان خرم آباد در ادامه با اشاره به اینکه این حامیان حمایت 70 نفر از ایتام شهرستان خرم آباد را در قالب طرح اکرام ایتام برعهده گرفته اند، تصریح کرد: این ایتام از ایتام منطقه 2 شهرستان خرم آباد هستند.

فلاحی با تاکید بر اینکه این حامیان علاوه بر واریز مبلغی به صورت ماهانه به حساب این فرزندان معنوی خود، این ایتام را در مناسبت های مختلف از الطاف خود بهره مند می سازند، افزود: این حامیان مبلغ 6 میلیون و500 هزار برای کمک هزینه معیشتی به دو نفر از ایتام و مبلغ 10 میلیون ریال جهت خرید وسایل گرمایشی به 3 نفر از ایتام و همچنین جهت خرید یک دستگاه تلویزیون مبلغ 10میلیون ریال اهدا کردند.

مدیر کمیته امداد شهرستان خرم آباد در ادامه با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام یکی از طرح های موفق کمیته امداد است، تصریح کرد: در این طرح حامیان ماهانه به طور متوسط مبلغ 200 هزار ریال به حساب این فرزندان معنوی خود واریز می کنند.