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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

میرزایی:

اجراي صحيح هر طرح نيازمند اطلاعات و مطالعات كافي است

اجراي صحيح هر طرح نيازمند اطلاعات و مطالعات كافي است

همدان - خبرگزاری مهر: رئيس شوراي اسلامي شهر همدان با بیان اینکه اجراي صحيح و درست هر طرح و پروژه‌اي نيازمند اطلاعات و مطالعات كافي است، گفت: خروجي مثبت هر تصميم‌گيري بر اساس مبناي اطلاعات مناسب خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر،  رضا ميرزايي ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت طرح برج مسكوني، تجاري ايرانيان در صحن شوراي اسلامي شهر همدان که با حضور اعضاي شورا، شهردار، معاون معماري و شهرسازي شهرداري، سرمايه‌گذار بخش خصوصي و مشاور طرح با اولويت سرمايه‌گذاري انجام گرفت، با اشاره به اجراي پروژه‌هاي زيرساختي در شهر همدان، افزود: در احداث طرح‌هاي كلان و پروژه‌هاي مهم در شهر نبايد صرفاً به شاخص و بازده‌هاي اقتصادي طرح توجه كرد.

ميرزايي در اين خصوص افزود: توجه به نوع المان و جنبه‌هاي توريستي و گردشگري اجراي طرح‌ها در پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين امر بسيار مهمي است كه اين موضوع بايد در مطالعات لحاظ شود.

وي با اشاره به مصوبه احداث طرح برج مسكوني و تجاري ايرانيان گفت: باید براي طراحي و اجراي پروژه تمامي جوانب از جمله شرايط بافت سنتي و اقليمي شهر همدان به خوبي مورد مطالعه قرار گرفته و در طرح لحاظ شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان با بيان اينكه احداث طرح برج مسكوني و تجاري ايرانيان مربوط به مصوبه كميسيون ماده پنج است، اضافه كرد: اين طرح بايد در يك مقياس ملي ديده شود.

رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان نيز گفت: اجراي پروژه برج ايرانيان بايد در مقياس ملي ارزش‌گذاري شده و مورد توجه باشد.

علی رضايي توجه به المان و نوع معماري پروژه را بسيار مهم دانست و تأکيد كرد: احداث پروژه برج ايرانيان يك فرصت خوبي براي نماد شهري در همدان است كه بايد با تمام ظرفيت مورد توجه قرار گيرد.

شهردار همدان نیز در اين جلسه گفت: پروژه برج مسكوني، تجاري ايرانيان يك معامله سه‌جانبه است كه با مشاركت شهرداري، شركت سرمايه‌گذاري مسكن و سرمايه‌گذار بخش خصوصي احداث مي‌شود.

اميررضا يوسفيان اضافه كرد: براي اجراي اين طرح مهم حداكثر سود شهر وشهروندان در نظر گرفته شده است.

در اين جلسه هر يك از اعضاي شوراي اسلامي شهر همدان نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص طرح برج ايرانيان مطرح كرده و مشاور طرح نيز به تشريح ساخت پروژه پرداخت و در پايان مقرر شد طي بررسي‌هاي بيشتر نتيجه نهايي جمع‌بندي و اعلام شود.
 

کد مطلب 2233622

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