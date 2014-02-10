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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

آسمان کرمانشاه نورباران می شود

آسمان کرمانشاه نورباران می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: همزمان با شب 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آسمان کرمانشاه نورافشانی خواهد شد.

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آسمان کرمانشاه قرار است ساعت 21 امشب (دوشنبه) به مناسبت سی و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دو نقطه شهر نورافشانی شود.

وی این مناطق را پارک کوهستان و پارک شیرین عنوان کرد و گفت: همزمان بانگ الله و اکبر نیز در کرمانشاه طنین انداز می شود.

رنجبر از عموم مردم شهیدپرور و انقلابی کرمانشاه دعوت کرد تا در مراسم نورافشانی آسمان شهر شرکت و در برپایی هرچه باشکوهتر جشن پیروزی انقلاب سهیم شوند.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: فردا ساعت 10 صبح نیز مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از دو مسیر سه راه 22 بهمن و مسجد جامع به طرف چهار راه بسیج با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

رنجبر همچنین، سخنران ویژه این مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن کرمانشاه را حجت الاسلام علی شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس کشور اعلام کرد.

کد مطلب 2233624

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