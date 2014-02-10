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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

ثقفی:

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی رتبه سوم سرانه فضای آموزشی کشور را دارد

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی رتبه سوم سرانه فضای آموزشی کشور را دارد

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی گفت: پیام نور استان با داشتن 4.2 متر مربع فضای آموزشی به ازای هر دانشجو رتبه سوم کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثقفی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان دانشگاه پیام شرویه اظهارداشت: دانشگاه پیام نورد بشرویه از سال 84 فعالت خود را آغاز کرده و از امروز در محل ساختمان جدید ادامه فعالیت خواهد داشت.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این دانشگاه در 20 رشته پذیرش دانشجو دارد، ادامه داد: تا کنون 400 دانشجو از این واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند.

 وی با اشاره به اینکه هم اکنون 600 دانشجو در پیام نور بشرویه مشغول به تحصیل هستند، افزود: دانشجویان پذیرفته شده در این واحد دانشگاهی را بیش از هزار و 500 نفر  است که ثبت نام و تشکیل پرونده داده اند.

ثقفی عنوان کرد: ساختمان دانشگاه پیام نور بشرویه در زمینی به مساحت چهار هکتار با زیر بنای هزار و 227 متر مربع احداث شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: خراسان جنوبی با داشتن 4.2 مترمربع فضای آموزشی به ازای هر دانشجو رتبه سوم در سطح کشور را دارد.

کد مطلب 2233625

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