هدف غرب در موضوع هسته ای جلوگیری از پیشرفت کشور است/ برنامه ریزی اصلاح طلبان برای تصاحب کرسی های مجلس آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی در نشست پرسش و پاسخی که صبح دوشنبه با مردم در گرگان داشت، اظهار کرد: ما به لحاظ دانش هسته ای مشکلی نداریم و اگر مذاکرات هسته ای به گونه ای پیش برود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب مذاکره کنندگان مسائل را رعایت کنند مشکلی نیست ، ما در مذاکرات به دنبال فتح الفتوح نیستیم و اینگونه هم نیست که بگوییم اصلا اتفاقی نیفتاده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه اقتصادی دولت گفت: من تاکنون برنامه خاص اقتصادی از دولت ندیده ام ولی درباره سبد کالا نظرم این است که اصل این کار خوب است ولی نحوه اجرای آن مشکل داشت که باتوجه به این که ابتدای کار دولت بود وهنوز تجربه لازم را ندارد قابل اغماض است.

وی در رابطه با بحث اصول گرایی گفت: بین اصول گرایی و اصول گرایان تفاوت است، ما مفهوم اصول گرایی و اصلاح طلبی را درست می دانیم، هر اصولگرایی در ذات خود اصلاح طلب است و لی رفتار اصلاح طلبی ممکن است فساد خیز باشد.

دبیر کل جمیت ایثارگران کشور در ادامه تصریح کرد: اصولگرایی اگر از منظر شایستگی فردی بررسی شود و یا اگر از لحاظ گفتمانی و یا از منظر سیاسی و گروهی قدرت طلبی بررسی شود هر کدام یک خروجی دارد.

پایه فتنه با ایستادگی در مقابل گفتمان انقلاب رقم خورد

فدایی افزود: اصلاح طلبی هم که به دنبال قدرت طلبی است و می خواهد در مقابل گفتمان انقلاب بایستد، فساد طلب است و همین مساله بود که پایه فتنه را رقم زد.

وی تصریح کرد: الان صحبت برخی سران اصلاح طلب این است که در 22 خرداد 88 نباید مقابل مردم و رهبری وقانون می ایستادیم و در حال حاضر باید به گونه ای ورود پیدا کنیم که مردم تحریک و حساس نشوند و الان نشته اند و مدلی طراحی کرده اند که در ذیل دولت آقای روحانی خود را جاسازی کنند وافرادی که خیلی تند نیستند را در دولت جا می دهند و از طرفی می خواهند برای مجلس آینده نیروهای خود را آماده کنند و مجللس را دست گیرند و برخی اصولگرایان را هم با خود همراه کنند و خاکریزهای از دست رفته را فتح کنند که با هوشمندی در حال ساماندهی همه این اقدامات هستند.

فدایی گفت: حزب ا... باید در این زمینه هوشیار باشد و به دنبال وحدت و انسجام باشد و آن چه حزب ا... را از مسند دولت دور کرد همان بحث عدم انسجام و وحدت بود.

سران فتنه در افکار عمومی محاکمه شدند

وی در خصوص عدم محاکمه سران فتنه هم اظهار کرد: وضعیت به وجود آمده برای آقایان کروبی و موسوی در حال حاضر با وضعیت آن ها یک هفته پس از انتخابات در افکار عمومی یکی نیست واین گذر زمان این افرا را در افکار عمومی محاکمه کرد و در حال حاضر این افراد به عنوان اخلال گر و مفسد فی الارض و کسانی که مقابل امام و رهبری ایستادند، محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: تمام ملت ایران دعا می کنند که کسانی که حتی یک گام برای پیشرفت این انقلاب برداشته اند بتوانند در ادامه انقلاب با توبه از ادعاهای قبلی خود به دامان انقلاب بازگردند.

فدایی افزود: حرکت عمومی انقلاب در راستای رسیدن به اهداف اسلامی است و در این مسیر آدم های ناخوب زیادی هم هستند و امیدوار هستیم که به سمتی برویم تا شاهد به کارگیری افراد صالح در همه زمینه ها یاشیم.