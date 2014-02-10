22 بهمن قدرت نمایی خداوند را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از 3 پروژه عمرانی شهرداری قائم شهر، یوم الله 22 بهمن که شوخی و شعار نیست، اشاره کرد و گفت: سقوط نظام 2500 ساله شاهنشاهی را در 22 بهمن 57 با رهبری امام راحل و حمایت مردم انجام شد.

وی بیان کرد: با ارائه اعتبارات دولتی فرماندار برای خدمت به مردم خوشحال تر و برای شهرداری و عمرانی شهر علاقمندی و اشتیاق ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه شهروندان نیاز به یک فضای سبز و گذراندن اوقات فراغت دارند، تصریح کرد: باید در افزایش کیفیت، کمیت و کاهش هزینه ها تلاش کنند.

همچنین فرماندار قائم شهر با بیان اینکه در جهت خدمت به شهروندان باید تلاش کرد، اظهارداشت: احداث پارک محله ای در مناطق مختلف شهرستان، اقدامات شهرداری و شورای شهر یک کار زیبایی است.

مهدی محمدی بیان کرد: ایجاد بوستان در هر محله از شهرستان رضایتمندی مردم را مضاعف خواهد کرد، که مردم در زمان استراحت و اوقا فراغت مکای برای استفاده داشته باشند.











