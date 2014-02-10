خانواده معظم شهدای شهر زلزله زده شنبه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست بخشداری شنبه و طسوج صبح دوشنبه در دیدار با خانواده معظم شهدا اظهار داشت: یکی از اهداف دولت تدبیر وامید سركشي از خانواده‌هاي معظم شهدا وایثارگران می باشدکه باعث تقويت روحيه کاری می شود.

علی زارعی افزود: ما تا قيامت مديون خون شهدا هستيم و خود را موظف مي‌دانيم بعنوان خادم اين عزيزان تا جايي كه در توان داريم به خانواده معظم اين عزيزان خدمت كنيم.

وی گفت: یک از اهداف دولت تدبیر وامید سركشي از خانواده‌هاي معظم شهدا و ایثارگران است که باعث تقويت روحيه کاری می شود و وقتي در كنار اين عزيزان قرار مي‌گيريم و ايثار و از خود گذشتگي ايشان را مي‌بينيم متوجه مي‌شويم با چه انسانهاي بزرگوار و ايثارگري مواجه شده‌ايم و در خدمت به اين عزيزان مصمم‌تر مي‌شويم.

زارعی بیان داشت: با اجرای این برنامه فرهنگی، مدیران و مسئولان به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص دلجویی از خانواده معظم شهدا جامه عمل می‌پوشند.

وی تصریح کرد: ما سعي بر آن داريم تا با حفظ آرمان‌هاي شهدا و ايثاگران، راه اين غيورمردان ايران عزيز را با سربلندي و عزت طي كنيم.

در این دیدار از خانواده‌های معظم شهید فهیمی از شهدا جهادگر، شهید رجبی اولین شهید شهر شنبه، شهید آزمون از مداحان اهل بیت وجانباز70درصد یعقوبی، جانباز10درصداحمدی و جانباز 30درصد رجبی تجلیل به عمل آمد.