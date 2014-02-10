ادبیات انقلاب باید به مانند اندیشه های آن جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق پیش از ظهر دوشنبه در مراسم شب شعر و خاطره انقلاب بمناسبت ایام دهه فجر افزود: انقلاب ایران هم اکنون الگوي بعضي از كشورهاي منطقه و جهان است و ما بايد تلاش كنيم آثار هنري و ادبي انقلاب هم به جهت انديشه و مفاهيم الگوي ديگران باشد.

وي با بیان اینکه در جهت انتشار و ارائه آثار ارزشمند هنري و ادبي بايد از تبليغ به تبيين و تعقل برسيم، ادامه داد: باید با پرهيز از اقدامات كوچك و ساده پسندانه، كارهاي ماندگاري را براي آيندگان و ثبت در تاريخ آماده كنيم.

رييس حوزه هنري استان تصریح کرد: چراكه در غیر این صورت گذر زمان گرد فراموشي بر خاطرات راويان انقلاب مي پاشد و گلچين زمانه آنها را ازميان ما مي برد.

وی در عین حال با اشاره به عقب ماندگی حوزه هنر و ادبيات انقلاب در مقایسه با دفاع مقدس تاکید کرد که در حوزه هنر و ادبيات انقلاب نسبت به دفاع مقدس عقب مانده ايم و غفلت هايي صورت گرفته است.

ناطق با تاکید بر اینکه هنر و ادبيات انقلاب نيازمند توجه بيشتر متذکر شد: انقلاب اسلامي ايران با داعيه اصلاح فرهنگي و صبغه ديني به احيا ارزش هاي انساني و اسلامي پرداخته و هنر نیز باید در این راستا شتاب بگیرد.

فرهنگ و هنر اردبیل مورد بي مهري قرار گرفته است

فرماندار اردبيل نیز در این مراسم با اشاره به نقش بي بديل رسانه در توسعه ادبیانت انقلاب گفت: متاسفانه تاکنون ادبيات انقلاب مغفول مانده و لازم است به آن توجه ويژه اي معطوف شود.

جواد زنجاني با بیان اینکه انقلاب ايران، انقلابي فرهنگي بود كه باعث شد تا جايگاه ارزشمند فرهنگ اسلامي در زندگي مردم نمايان و تحكيم شود، افزود: انقلاب ايران برگرفته از فرهنگ اسلامي بود و در طول اين سال ها نيز در مسير تبيين فرهنگ اسلامي در جامعه حركت كرده است.

وی نقش شعرا، اديبان و هنرمندان را در تداوم حركت فرهنگ اسلامي تاثيرگذار دانست و یادآور شد: اين وظيفه هنرمندان جامعه است كه به ادبيات انقلاب توجه داشته و باعث تقويت آن شوند.

فرماندار اردبيل با بيان اينكه فرهنگ و هنر استان از بخش هاي است كه مورد بي مهري قرار گرفته است، نسبت به تكميل سالن آمفي تئاتر مجتمع هنرهاي ديني حوزه هنري قول مساعد داد.