5.3 میلیارد ریال کمک هزینه درمانی به مددجویان الیگودرزی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیعلی ظهر دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: پرداخت هزینه های درمانی به مددجویان در سر فصل های مختلف یکی از اقدامات کمیته امداد شهرستان الیگودرز است که در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون خدمات ارزنده ای به این مددجویان ارائه شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هزینه های درمانی شامل صورتحساب بيمارستان، خريد تجهيزات پزشكي، خدمات پاراكلينيكي و ساير هزينه هاي درماني از سر فصل خدمات ويژه است، تصریح کرد: در این راستا مبلغ 17 میلیون و 759 هزار ریال جهت انجام 428 مورد هزینه های درمانی به مددجویان پرداخت شده است.

حاجیعلی با اشاره به اینکه پرداخت هزینه های درمانی در قالب خسارات متفرقه از دیگر اقدامات این نهاد در شهرستان الیگودرز است، افزود: تعداد 165 مورد هزينه هاي درماني از سر فصل خسارات متفرقه با هزینه ای بالغ بر 146 میلیون ریال به این مددجویان پرداخت شده است.

وی همچنین اظهار داشت: مبلغ پنج میلیارد و 360 میلیون ریال جهت واریز سرانه تعداد 600 فقره پرونده بيمه هاي اجتماعی مددجويان و همچنین صدور 44 مورد دفترچه بیمه تامین اجتماعی مددجویان شهرستان الیگودرز پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز از دیگر اقدامات کمیته امداد شهرستان الیگودرز را ساخت و تعميرات سرويس های بهداشتي با اعتباری بالغ بر 230 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از این سرویسهای بهداشتی تعداد 40 مورد در بخش بشارت بوده است.

وی تهيه بسته هاي بهداشتي برای مددجويان بخش محروم بشارت به ارزش 100 میلیون ریال، تشكيل و تكميل 270 فقره پرونده كودكان زير شش سال دچار سوء تغذیه و توزيع بن كارت به آنها به ارزش 765 میلیون ریال و صدور کارت درمان و همچنین تمدید اعتبار کارت درمانی برای سه هزار نفر از مددجویان را از دیگر فعالیتهای صورت گرفته عنوان کرد.