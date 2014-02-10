برودت هوا تا اواسط هفته آینده میهمان ساکنان مرکزی و شمالی سیستان و بلوچستان است

علی ملاشاهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ساکنان نیمه مرکزی و شمالی استان طی امروز و فردا شاهد افزایش موقتی و نسبی دما به میزان 4 تا 7 درجه خواهند بود که این افزایش نسبی در روز های پایانی هفته با کاهش محسوس دما همراه خواهد شد.

وی برای روز های پایانی این هفته کاهش محسوس دما و یخبندان های شبانه را پیش بینی کرد و گفت: برودت هوا تا اواسط هفته آینده میهمان ساکنان مرکزی و شمالی استان خواهد بود.

ملاشاهی دریای عمان را نیز در طی روز های آینده متلاطم و مواج پیش بینی کرد و گفت: با وزش باد نسبتا شدید بر روی دریا و برخی نقاط جنوب شرق ارتفاع موج در دریای عمان به بیش از 1.5 متر خواهد رسید.

وی ادامه داد: در طی 24 ساعت گذشته شهرهای زاهدان و نصرت آباد با منفی 5 درجه سانتی گراد سردترین شهرهای استان و چابهار و کنارک با 24 درجه بالای صفر گرمترین شهر های استان گزارش شدند.

وی بیشینه دمای امروز زاهدان را 12 درجه سانتی گراد و کمینه دمای امشب را منفی 5 درجه اعلام کرد.