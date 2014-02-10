مسیرهای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در غرب استان سمنان اعلام شد

حجت‏ الاسلام حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اینکه راهپیمایی 22 بهمن ماه فرصت مناسبی برای حضور اقشار مختلف و کور کردن چشم دشمنان داخلی و خارجی است، گفت: راهپیمایی 22 بهمن تجلی عزم و اراده ملی ملت مسلمان ایران در حفظ و حراست از آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی و رهبر کبیر انقلاب است.

وي همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی 22 بمهن در هشت نقطه از غرب استان سمنان اظهار داشت: در روز 22 بهمن چشم جهانیان به حضور و خروش ملت همیشه بیدار ایران دوخته خواهد شد و بار دیگر مردم ایران اسلامی جهانیان را به حیرت وادار خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: مردم استان سمنان همچون ملت رشید و سرافراز ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 57 را جشن می گیرند.

ذوالفقاري با اشاره به مسیرهای راهپیمایی بزرگ مردم ولایت‏مدار غرب استان سمنان در یوم‏الله 22 بهمن افزود: راهپیمایی مردم استان سمنان در سی و پنجمين سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نقاط مختلف شهری این استان بین ساعات 9:30 تا 11 صبح سه شنبه آغاز می‏ شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر حضور گسترده و پرشور مردم این استان در این حرکت سراسری گفت: مردم استان سمنان در یوم‏الله 22 بهمن حماسه‏ای دیگر خلق و به رخ جهانیان می‏ کشانند.

وي با بيان اينكه راهپيمايي در شهرستان سمنان ساعت 10 از میدان مشاهیر به سوی میدان امام خمینی (ره)، سرخه ساعت 10 از میدان ولی عصر (عج) به سوی ميدان امام رضا(ع) و مهدیشهر ساعت 10 از میدان شهدا به سوی میدان امام رضا (ع) انجام مي گيرد افزود: این راهپیمایی در درجزین نیز ساعت 10 از حسينيه قائم آل محمد (عج) به سوی مصلي نماز جمعه و شهمیرزاد ساعت 10:30 از مسجد اعظم دروازه به سوی میدان امام خمینی (ره) برگزار مي شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه با بیان اینکه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرستان گرمسار ساعت 10 از میدان انقلاب به سوی مسجد امام خمینی (ره) خواهد بود تصریح کرد: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن همچنین در آرادان ساعت 11 از مسجد صاحب الزمان به سوی ميدان شهيد تمدني و امام خميني(ره) وايوانكي ساعت 11 از مسجد جامع به سوي میدان امام خمینی (ره) برگزار مي شود.