اجراي موسيقي گروه سرلك در بزرگداشت فردوسي

به گزارش خبرنگار موسيقي خبر گزاري "مهر"، در اين بزرگداشت كه به همت سازمان وزارت ارشاد اليگودرز برگزار شده بود، گروه سرلك قطعاتي را در فضاي موسيقي سنتي ايران اجرا كردد.

در اين دونوازي كه سپيده سرلك (نوازنده سه تار) برادر خود را همراهي كرد، قطعاتي چون چهارمضراب نوا، تصنيف نوا، آواز اجرا شد و با استقبال بي نظيري مواجه شد.

شايان ذكراست ، اين خواننده اين روزها در تلاش براي گرفتن مجوز آلبوم خود است. همچنين وي كه مدتها از نزد شجريان آموزش ديده است، قرار است بخشي از آثار محمد سرير و كيوان ساكت را ضبط و منتشر كند.