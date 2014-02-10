این برنامه «به خانه برمی گردیم» است نه معارفه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلامعلیاکبر صادقی رشاد در این مراسم معارفه مهدی محقق به عنوان رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی در سخنانی با اظهار خشنودی از بازگشت محقق به این انجمن اظهار داشت: این برنامه، برنامه معارفه نیست بلکه برنامه «به خانه برمیگردیم» است. ایشان نیازمند معارفه نیست چرا که شخصیت برجستهای در حکمت، ادب و فلسفه است توام با سوابق درخشان. این مراسم به طور طبیعی به مراسم تکریم اوست و اگر کسی بخواهد از نخبگان و بزرگان تکریم کند باید خود نیز در زمره آنها باشد و از خصوصیات محقق همین است.
وی با اشاره به نکاتی پیرامون تکریم بزرگان گفت: تکریم بزرگان وجه دینی دارد و تکلیفی دینی است. جدای از این، تکریم بزرگان جزئی از فرهنگ ما ایرانیان قلمداد میشود و نیز جزئی از یک اصل عقلی که شکر منعم کنیم به خاطر خلق کسی که هستی خود را صرف خدمت به علم فرهنگ و دانش کرده است.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود:در کشور ما تکریم بزرگان را با شیوهها و روشهای گوناگون انجام میدهند که به نظر من بهتر است یک برنامه ریزی کلان و هماهنگی جامع در این زمینه صورت گیرد تا جریان تکریم بزرگان از طرف دستگاهها سمت و سوی مشترکی داشته باشد. در این صورت نه تکرار پیش میاید و نه از برخی افراد که صلاحیت لازم را دارند غفلت میشود. این فعالیت به اعتقاد من یک فعالیت فرهنگی است و باید با محوریت ارشاد انجام شود. هرچند فرهنگستانها انجمنهای علمی و دستگاههای گوناگون نیز این کار را انجام میدهند اما از آنجا که یک نوع سنت فرهنگی است، آقای جنتی باید به این امر اهتمام داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در مورد تکریم بزرگان نیاز به تصویب قواعد و اصول جامع و مشخص داریم تا به مرجع ذی ربط مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارائه شود، اظهار داشت: در این زمینه آنچه بیشتر مشاهده میشود تکریم مشاهیر است تا مفاخر. برخی از این مفاخر نیز خود راضی نمی شوند تا از آنها تکریم شود. در یک برنامه جامع لازم است به این افراد توجه خاصی داشته باشیم. تمام کسانی که مورد تکریم و تقدیر قرار میگیرند شایسته هستند و کمتر خطایی در این زمینه رخ میدهد. البته گاهی از افرادی تقدیر میشود که چندان صلاحیت ندارند.
رشاد تصریح کرد: اگر این پیشنهاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد، انجمن باید ستاد مرکزی آن باشد. حتی میتوان در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این جایگاه را برای انجمن پیش بینی کرد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به برکناری مهدی محقق از ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در گذشته گذشته گفت: زمانی که این تغییر را شنیدم شگفت زده شده و اکنون نیز با شنیدن خبر بازگشت آقای محقق شادمان گشته و تغییر فعلی را نیز به جا میدانم
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