50 درصد مردم کرمانشاه سبد کالا دریافت کرده اند/ 29 اسفند آخرین مهلت دریافت سبد کالا

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 300 هزار نفر در استان کرمانشاه شامل سبد کالایی هستند که از این تعداد تاکنون،70 هزار نفر در شهرستان های استان و 75 هزار نفر نیز در شهر کرمانشاه سبد کالایی دریافت کرده اند. البته انتظار می رود که تعداد مشمولین این طرح افزایش یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه عنوان داشت: از مردم درخواست داریم برای دریافت سبد کالا عجله نکنند چون این طرح تا 29 اسفندماه ادامه خواهد داشت و با این روندی که اکنون وجود دارد پیش بینی می شود که در روزهای آینده مردم به راحتی می توانند سبد کالا را دریافت کنند.

وی در مورد کیفیت اقلام سبد کالایی گفت: تاکنون شکایت و اعتراضی در مورد کیفیت اقلام به ما گزارش نشده است، اما اگر کسی اقلام دریافتی وی از نظر کیفیت با مشکل مواجه است می تواند آن را به فروشگاهی که قبلا آن را دریافت کرده است، برگرداند.

شاهمرادی تاکید کرد: برنجی که در سبد کالایی به مردم تعلق می گیرد از نوع دانه بلند هندی است که از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار است و کارشناسان نیز کیفیت این محصول را تایید کرده اند، مردم نیز تاکنون اعتراضی در این مورد نداشته اند.

وی در مورد اشخاصی که سبد کالا مشمول آن ها نشده است گفت: کسانی که سبد کالا دریافت نکرده اند و معترض هستند می توانند از طریق سامانه 124 اقدام کنند و منتظر پاسخ مرکز باشند. البته اینکه گفته شده مردم می توانند در صورت عدم دریافت کالا به مراجع خاصی مراجعه کنند صحت ندارد همانطور که گفتم مردم باید اعتراض های خود را از طریق سامانه 124 اطلاع دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه ادامه داد: ما موظف هستیم که سبد کالا را به همه مشمولین اعطا کنیم، البته نمی توان برخی از نواقص این طرح را کتمان کرد، شلوغی و ازدحام مردم بیش از حد است، البته از آنجا که تاکنون 50 درصد مردم کرمانشاه سبد کالا دریافت کرده اند انتظار می رود در روزهای آینده صف های فروشگاه ها خلوت تر و دستیابی مردم به سبد کالا راحت تر خواهد شد.