حضور در راهپيمايي 22 بهمن فريضه است/ دست کشورهای 1+5 به خون آغشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در بخش پایانی درس تفسیر خود، با اشاره به فرا رسیدن 22 بهمن‌ماه، بیان داشت: 22 بهمن روز بزرگ و عظمت ديني ماست، مسئله 22 بهمن و حضور در راهپيمايي يک امر عادي نيست اين جزء فريضه انقلاب است.

وی در توصیه‌ای به اعضای مذاکره کننده هسته‌ای با غرب، گفت: کشورهای 1+5 دستشان به خون مردم جهان آغشته است؛ این کشورها چندین کار انجام داده‌اند که عزیزان ما در مذاکرات هسته‌ای باید این مطالب را با اينها درميان بگذارند که شما پرونده سیاهی در خاورمیانه و خاور دور دارید، چطور مي‌گوييد ما نسبت به ايران اطمينان نداريم؟! هم حوزويان اينها که منظور کلیساست ، نابخردانه کار کردند که عقل و علم نمي‌پذيرد, هم دانشگاهيان اينها، ولي ما نه حوزويان ما چنين کاري کردند نه دانشگاهي‌هاي ما.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: کلیسای غرب گالیله را به جرم اینکه گفت زمین حرکت می‌کند سوزاند، آنها اين سابقه سياه را در پرونده خود دارند، همچنین جنگ جهانی اول و دوم را آنها به راه انداختند و دهها میلیون انسان را در ظرف مدت کمتر از پنجاه سال خاک کردند، ما چنين کاري نکرديم، ما يک سر و گردن از غربی ها بالاتريم، آنها جز شرف و عزّت و عظمت و آزادي کاري از ما نديدند چطور دهن باز مي‌کنند مي‌گويند ما به ايران اطمينان نداريم؟! این مسائل باید در مذاکرات بیان شود.

وی به ترورهای کور منافقین و گروه‌های جدایی طلب در اول انقلاب، و سپس جنگ هشت ساله صدام علیه ایران و حمایت غرب از آنها اشاره کرد و گفت: عظمت و شرف اين ملت را مي‌خواهيد ببينيد، نگاه کنید در جنگي که شما عليه صدام راه انداختيد چه کرديم؟!

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: بعد از جنگ هشت ساله صدام علیه ایران، که امام قطعنامه 598 را امضا کرد و آن جام زهر را نوشید؛ هرچند صدام به توافقنامه متعهد نبود و عملیات مرصاد را به راه انداختند و عزیزان ما در مقابل اینها مقابله کردند، اما بعد از حمله صدام به کویت و جنگ غرب با صدام، در مقابل پیشنهاد غربیها که به ما گفتند صدام خيلي به شما آسيب رسانده شما ما را در این جنگ کمک کنيد، نه مسئولين ما اجازه دادند، نه ملّت بزرگوار ما، گفتند ما قطعنامه را قبول کرديم.

وی ادامه داد: ما اين بزرگواري، کرامت، اعتماد و عظمت را نشان داديم و گفتیم ما چنين کاري نمي‌کنيم ما قطعنامه را قبول کرديم دينِ ما مي‌گويد اين را امضا کردي پاي امضايت بايست! کدام شرف را شما روي کُره زمين مي‌بينيد مثل ايران باشد؟ چرا به خودتان اجازه مي‌دهيد مي‌گوييد ما به ايران اطمينان نداريم؟! جناب جان‌کري و امثال جان‌کري بايد بدانند که واقعاً ايران يک سر و گردن از همه آنها بلندتر است.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان با تاکید مجدد بر حضور در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار داشت: همه ما - ان‌شاءالله - در روز 22 بهمن با جلال و شکوه شرکت کنيم و اين وحدت را که خدا به عنوان نعمت ويژه ياد کرده است، بيش از گذشته حفظ کنيم.