سرمایه گذاری در ساخت روبات هایی با توانایی تفکر/ بلند پروازی نسل جدید روبات خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت دایسون پنج میلیون پوند در این آزمایشگاه که در دانشگاه امپریال کالج لندن است سرمایه گذاری کرده تا پروفسور اندرو داویسون سکان هدایت ساخت این روبات ها را به دست بگیرد.

این آزمایشگاه قرار است بر روی ساخت سیستم های بینایی متمرکز شود که به روبات ها امکان می دهد درک داشته باشند و با دنیای اطراف خود سازگار شوند. همچنین این آزمایشگاه بر روی پژوهش 15 دانشمند در زمینه روبات های خانگی و همچنین جاروبرقی های روباتیک کار می کند.

شرکت دایسون پیش از این به عرضه یک روبات جاروبرقی خودکار در سال 2001 نزدیک شده بود اما این محصول را به دلیل سنگینی و قیمت بالای آن کنار گذاشت.

جیمز دایسون مدیر شرکت دایسون می گوید به زودی نسل جدیدی از روبات ها عرضه می شوند که توانایی درک محیط اطراف خود را دارند.

به گفته وی روبات های آینده می توانند علاوه بر انجام کارهای خانه، زباله ها را بیرون ببرند.

این شرکت اعلام کرد عرضه چنین محصولاتی می تواند زندگی مردم را راحت تر کند و به فناوری هایی منجر شود که پیش از این غیرقابل تصور بودند.

جیمز دایسون ادعا می کند شرکت وی برای تبدیل شدن به نخستین تولید کننده نسل جدید و پیشرفته روبات های خانگی در حال رقابت با رقبای ژاپنی است.

در حال حاضر روبات انسان نمای Twendy-One که می تواند به کارهای خانه و مراقبت از کودکان کمک کند توسط دانشگاه واسدا در توکیو رونمایی شده و طی چند سال آینده برای فروش به بازار عرضه خواهد شد.



