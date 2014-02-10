به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان به روابط عمومی فدراسیون گفت: دور برگشت مسابقات با حضور 92 ورزشکار، مربی و سرپرست از 23 تا 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد.



وی افزود: در این مسابقات نمایندگان استان‏‎های خراسان رضوی، هرمزگان، همدان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، تهران، کرمان، خوزستان، مازندران، لرستان، اصفهان و فارس در دو بخش بزرگسالان و جوانان ، کلاس‎های ایستاده و نشسته، با هم به رقابت می‎پردازند.



نایب رئیس انجمن تنیس روی میز خاطر نشان کرد: برترین‎های هفتمین دوره مسابقات باشگاهی، با احتساب مجموع امتیازات دور رفت و برگشت و به صورت مجزا در دو بخش بزرگسالان و جوانان معرفی می‎شوند.



در هفتمین دوره مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان، 15 تیم در بخش بزرگسالان و 6 تیم در بخش جوانان طی دو روز با هم رقابت خواهند کرد.

