به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان به روابط عمومی فدراسیون گفت: دور برگشت مسابقات با حضور 92 ورزشکار، مربی و سرپرست از 23 تا 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مسابقات نمایندگان استانهای خراسان رضوی، هرمزگان، همدان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، تهران، کرمان، خوزستان، مازندران، لرستان، اصفهان و فارس در دو بخش بزرگسالان و جوانان ، کلاسهای ایستاده و نشسته، با هم به رقابت میپردازند.
نایب رئیس انجمن تنیس روی میز خاطر نشان کرد: برترینهای هفتمین دوره مسابقات باشگاهی، با احتساب مجموع امتیازات دور رفت و برگشت و به صورت مجزا در دو بخش بزرگسالان و جوانان معرفی میشوند.
در هفتمین دوره مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان، 15 تیم در بخش بزرگسالان و 6 تیم در بخش جوانان طی دو روز با هم رقابت خواهند کرد.
دور برگشت مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان دارای معلولیت به میزبانی هیات اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان به روابط عمومی فدراسیون گفت: دور برگشت مسابقات با حضور 92 ورزشکار، مربی و سرپرست از 23 تا 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
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