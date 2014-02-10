ابراهیمی از آغاز دور جدید مذاکرات سوریه خبر داد/ تلاش برای ایجاد دولت انتقالی و تحقق صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دور جدید مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه از امروز در سوئیس کلید خورد. "اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه با اعلام این مطلب از ادامه تلاش سازمان ملل برای متوقف کردن خشونت در سوریه، ایجاد یک دولت انتقالی و ایجاد زمینه برای صلح در این کشور خبر داد.

بر این اساس برنامه دیدارهای جداگانه ابراهیمی با گروه های درگیر سوریه طی روزهای آینده ادامه می یابد. این تلاش ها با هدف بهبود فضای مذاکره و به نتیجه رساندن گفتگوهای آغاز شده در نشست ژنو 2 انجام می گیرد.

انتظار می رود مذاکرات غیرمستقیم دولت سوریه و گروه های مخالف که از امروز آغاز شده یک هفته به طول بیانجامد.