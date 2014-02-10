نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و معضلات اجتماعی در سیریک برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کریمی زاده ظهر دوشنبه در حاشیه گشایش این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد با همکاری موسسه آموزشی آوای امید در محل سالن ورزشی امام رضا (ع) بمدت 10 روز دایر شده است.

کریمی زاده اظهارداشت: رسانه ها و دانشگاه ها نقش مهمی در امر آموزش و آگاه سازی جوانان ازعواقب شوم این پدیده مخرب اجتماعی داشته باشند.

کریمی زاده با بیان اینکه پیشگیری، درمان و مقابله از مولفه های مهم در مبارزه با بلای خانمان سوز اعتیاد است گفت: نیازمنداست تمام دستگاه های متوالی امور فرهنگی برای رفع این بلای خانمان سوز اعتیاد تلاش بیشتری کنند.

وی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات جامعه امروزی بدلیل عدم شناخت و نداشتن آگاهی افراد جامعه است، که با ایجاد چنین رویکردی هایی می توان در این راستا ارتقای سطح آگاهی جامعه را بالا برد و از وقوع این مشکلات جلوگیری کرد.

کریمی زاده در این مراسم تصریح کرد: در این نمایشگاه 1000 تابلو عکس با موضوعات معضلات اجتماعی ، مهارتهای زندگی ، و اعتیاد و همچنین نمایش مستند اینجا برزخ است ، مشاوره ، اهدای کتاب ، کلاسهای تخصصی عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی با اشاره به اینکه با بالابردن اطلاعات و آگاهی خود می توان در برابر بزهکاریهای اجتماعی از جمله اعتیاد خود را بیمه کنید، گفت: دانش و اطلاعات می تواند از وقوع این مشکلات در جامعه جلوگیری کرد.

کریمی اعلام کرد: برای جلو گیری از بروز مشکلات و آسیب های اجتماعی در بین جامعه ،در این راستا برنامه های متنوی برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه در نظر گرفته شده است ، که به زودی در سطح شهرستان اجرای می شود.