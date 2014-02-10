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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و معضلات اجتماعی در سیریک برپا شد

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و معضلات اجتماعی در سیریک برپا شد

سیریک – خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد سیریک گفت: نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و معضلات اجتماعی با همکاری موسسه فرهنگی آموزشی آوای امید در محل سالن دبیرستان امام رضا (ع) سیریک گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کریمی زاده ظهر دوشنبه در حاشیه گشایش این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد با همکاری موسسه آموزشی آوای امید در محل سالن ورزشی امام رضا (ع) بمدت 10 روز دایر شده است.

کریمی زاده اظهارداشت: رسانه ها و دانشگاه ها نقش مهمی در امر آموزش و آگاه سازی جوانان ازعواقب شوم این پدیده مخرب اجتماعی داشته باشند.

کریمی زاده با بیان اینکه پیشگیری، درمان و مقابله از مولفه های مهم در مبارزه با بلای خانمان سوز اعتیاد است گفت: نیازمنداست تمام دستگاه های متوالی امور فرهنگی برای رفع این بلای خانمان سوز اعتیاد تلاش بیشتری کنند.

وی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات جامعه امروزی بدلیل عدم شناخت و نداشتن آگاهی افراد جامعه است، که با ایجاد چنین رویکردی هایی می توان در این راستا ارتقای سطح آگاهی جامعه را بالا برد و از وقوع این مشکلات جلوگیری کرد.

کریمی زاده در این مراسم تصریح کرد: در این نمایشگاه 1000 تابلو عکس با موضوعات معضلات اجتماعی ، مهارتهای زندگی ، و اعتیاد و همچنین نمایش مستند اینجا برزخ است ، مشاوره ، اهدای کتاب ، کلاسهای تخصصی عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی  با اشاره به اینکه با بالابردن اطلاعات و آگاهی خود می توان در برابر بزهکاریهای اجتماعی از جمله اعتیاد خود را بیمه کنید، گفت: دانش و اطلاعات می تواند از وقوع این مشکلات در جامعه جلوگیری کرد.

کریمی اعلام کرد: برای جلو گیری از بروز مشکلات و آسیب های اجتماعی در بین جامعه ،در این راستا برنامه های متنوی برای بالا بردن سطح  آگاهی جامعه در نظر گرفته شده است ، که به زودی در سطح شهرستان اجرای می شود.

 

کد مطلب 2233665

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