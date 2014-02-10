  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در پلدختر اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در پلدختر اعلام شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دهه فجر پلدختر ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، مسیرهای تعیین شده برای برگزاری این راهپیمایی در شهر پلدختر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام "علی محمد لروند"  ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که راهپیمایی 22 بهمن تجلی اقتدار و شکوه ملت ایران در مقابله با استکبار جهانی است، اظهار داشت: 22 بهمن روز نمایش وحدت و یکپارچگی ملت است.

وی افزود: مردم ولایتمدار شهرستان پلدختر فردا با حضور حماسی و پرشور در صفوفی متحد و یکپارچه بار دیگر با آرمان های بلند انقلاب اسلامی پیوند خود را اعلام می دارند.

رئیس ستاد دهه فجر پلدختر گفت: مراسم راهپیمایی بزرگ روز 22 بهمن ساعت 9 و 30  صبح در شهر پلدختر و معمولان و پنج منطقه شامل دهستان مورانی، پاعلم، افرینه و روستاهای سراب حمام و چم مهر برگزار میشود.

وی به مسیر راهپیمایی شهر پلدختر اشاره کرد و افزود: مسیر راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در شهر پلدختر از میدان شهید بهشتی آغاز و پس از پیمودن خیابان معلم جنوبی و پل شهدای دولت و خیابان امام خمینی (ره) و خیابان هفتم تیر و پل شهدای هفتم تیر در میدان شهید بهشتی راهپیماییان اجتماع می کنند.

امام جمعه پلدختر از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد و گفت: حضور مردم در راهپیمایی مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و سران استکبار است.

کد مطلب 2233669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها