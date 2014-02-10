مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در پلدختر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام "علی محمد لروند" ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که راهپیمایی 22 بهمن تجلی اقتدار و شکوه ملت ایران در مقابله با استکبار جهانی است، اظهار داشت: 22 بهمن روز نمایش وحدت و یکپارچگی ملت است.

وی افزود: مردم ولایتمدار شهرستان پلدختر فردا با حضور حماسی و پرشور در صفوفی متحد و یکپارچه بار دیگر با آرمان های بلند انقلاب اسلامی پیوند خود را اعلام می دارند.

رئیس ستاد دهه فجر پلدختر گفت: مراسم راهپیمایی بزرگ روز 22 بهمن ساعت 9 و 30 صبح در شهر پلدختر و معمولان و پنج منطقه شامل دهستان مورانی، پاعلم، افرینه و روستاهای سراب حمام و چم مهر برگزار می‎شود.

وی به مسیر راهپیمایی شهر پلدختر اشاره کرد و افزود: مسیر راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در شهر پلدختر از میدان شهید بهشتی آغاز و پس از پیمودن خیابان معلم جنوبی و پل شهدای دولت و خیابان امام خمینی (ره) و خیابان هفتم تیر و پل شهدای هفتم تیر در میدان شهید بهشتی راهپیماییان اجتماع می کنند.

امام جمعه پلدختر از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد و گفت: حضور مردم در راهپیمایی مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و سران استکبار است.