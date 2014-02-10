توجه ویژه به زیرساختها در مازندران صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر دوشنبه در ستاد مدیریت بحران استان در تنکابن افزود: گرچه مازندران به دلیل مشکلات بیکاری و اقتادی همیشه دچار بحران است ولی بارش برف سبب شد تا نسبت به ضعف زیرساختهای اصلی غرب مازندران واقف شویم.

وی بر روشن شدن جایگاه پدافند غیرعامل در استان مازندران تاکید کرد و گفت: این جایگاه باید بازنگری شود و مدیریت بحران استان در این شرایط بحرانی عمل نکرد.

فلاح جلودار عنوان کرد: پیش آگاهی های لازم قبل از بحران در استان یا وجود نداشت و یا کمرنگ بوده است، چرا باید با حادث شدن یک بحران بفکر راه چاره باشیم و باید از قبل شهرستانها و استان را به تجهیزات مورد نیاز حوادث غیرمترقبه مجهز کنیم

استاندار مازندران به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد تا در برآورد خسارت، شیوه خسارت و نام خسارت دیده دقت نظظر داشته باشند تا در پرداخت و جبران خسارت، مردم دچار سردرگمی نشوند.

وی یادآورشد: در حال حاضر یک تنخواه کلی به منطقه غرب مازندران داده می شود ولی همه فرمانداران می توانند بصورت موردی به مردم کمک کنند.

وی با اشاره به مطالباتی که در زمینه زیرساختها وجود دارد گفت: این مطالبات توسط نمایندگان مردم در منطقه پیگیری شود و در این بخش بانکها نقش موثری را ایفا می کنند.

استاندار مازندران تصریح کرد: باید طروی عمل کنیم تا خاطرات بد مردم زا بحران برف 86 پاک شود و اگر چه مرحله پاکسازی برف مهم بود، مرحله بازسازی بسیار مهمتر است و همه مدیران در این بخش توجه ویژه داشته باشند.