440 کارگاه تولیدی در دشتی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله مشتقاقی ظهر دوشنبه در همایش کارگری شهرستان دشتی که با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، مسئولین و کارگران در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد اظهار داشت: انقلاب آغاز تغییر و تحول بود و سرزمین سراسر مهر ایران به اوج قله مهر و عشق در راستای نظام اسلامی جهان را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: بدون شک جامعه کارگری به عنوان یک سرمایه مهم و اثر گذار نقش آفرینی بسزایی هم در انقلاب و توسعه داشته و خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کارگران با دستان خود تولید را رقم می زنند و چرخ اقتصادی را به گردش در می آورند ادامه داد: اکنون جامعه بیش از هر زمان دیگر به تلاش و کار بیشتری نیاز دارد.

مشتقاقی تصریح کرد: با توجه به تحریم‌ها و مشکلاتی که به کشور تحمیل شده بودن شک همت و پشتکاری کارگران و کارفرمایان و تدبیر دولت مردان راه استقلال اقتصادی بهتر فراهم خواهد کرد.

وی بیان کرد: معتقدیم در راستای احیای حقوق کارگران بیشتر تلاش شود و قطعا با راهکارهای دولت تدبیر وامید این موضوع دور از دسترس نخواهد بود.

تحریم‌ها نتوانست جلوی پیشرفت علمی کشور را بگیرد

امام جمعه خورموج نیز گفت: مقام معظم رهبری اولویت اول کشور را مسائل اقتصادی و تولیدی دانسته و نباید در حوزه معنوی و فرهنگی غافل باشیم که اینگونه نیست و باید در هر صنعت، ساخت و ساز و شهر باید پیوست فرهنگی با توجه به تاکیدات آقا باشد که این موضوع از موضوعات روز ومهم است.

حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح ادامه داد: دشمن باورش این است که ایران را با تحریم ها فلج کند و ایران را وادار به میز مذاکرات کنند ولی آنها محتاج به ایران هستند.

وی اضافه کرد:علی رغم تحریم ها صورت گرفته ولی امروز می بینیم در جهان در حوزه‌های علمی رتبه برتر جهان در اختیار داریم که کمترین رتبه ما در جهان 17 است.

امام جمعه خورموج اضافه کرد: مسئولین نظام برای رفع تحریم‌ها مذاکرات به صورت عزتمندانه و مقتدرانه پای میز مذاکره نشستند و امیدواریم در آینده به نتیجه نهایی برسیم.

وی در خصوص اهمیت کار نیز گفت: مفتخریم که رهبران دینی برای کار و تلاش کردن اهمیت قائل بوده و خودشان همه اهل کار بودند.

تمامی رهبران دینی ما همه را به کار کردن ترغیب و تشویق می کردند

مصلح بیان کرد: تمامی رهبران دینی ما همه را به کار کردن ترغیب وتشویق می کردند حضرت محمد (ص) خم می شد ودست کارگر را می بوسید.

وی گفت: امام جعفر صادق (ع) می فرماید کسی که برای اداره زندگی کار و تلاش می‌کند مثل مجاهد در راه خدا است و حضرت محمد (ص) در این زمینه می فرماید کسی که به دنبال روزی حلال بود و روی پای خود بایستد و برای خانواده تلاش کند این فرد در روز قیامت خدا را ملاقات خواهد کرد.

امام جمعه خورموج بیان کرد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، حماسه سیاسی با حضور باشکوه در انتخابات و آینده نزدیک در راهپیمایی 22 بهمن رقم خواهد خورد ولی در حماسه اقتصادی نیز با تولید کار زیبا کشور را به خودکفای برسانیم تا دل مقام معظم رهبری را شاد کنیم.