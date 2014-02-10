به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بهره برداری چهار طرح شرکت آب منطقه ای قم در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: در دهه فجر امسال 287 طرح در استان قم به بهره برداری رسید که از میان آنها چهار طرح به ارزش 25 میلیارد تومان مربوط به شرکت آب منطقه ای قم بوده است.

وی با اشاره به این طرح ها بیان داشت: این طرح ها شامل راه اندازی سیستم کلرزنی اتوماتیک طرح انتقال آب از سرشاخه های رود دز به قم، بهره برداری از تاسیسات مخازن ذخیره آب کوه دو برادران، رسوب برداری، احداث برج آبگیر و سازه سرریز سد کبار و بهره برداری از رینگ جنوبی توزیع آب از مخازن دو برادران تا زیرگذر هنرستان می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم در ادامه به تشریح طرح های مورد بهره برداری قرار گرفته در دهه فجر پرداخت و گفت: از سال 73 تاکنون تنها رینگ توزیع شرقی شبکه آب در مدار قرار داشت و اگر مشکلی پیش می آمد مجبور بودیم کل آب شهر قم را قطع کنیم حالا با بهره برداری از رینگ جنوبی ما برای توزیع آب دو خط داریم و این مسئله بهره برداری از تاسیسات را بهتر خواهد کرد، ضمن این که مسائل مربوط به پدافند نیز در آن لحاظ شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح های در دست اجرای شرکت آب منطقه‌ای قم اشاره کرد و افزود: ساخت تصفیه خانه جدید در منطقه بیدهک که قرار است با ظرفیت 6.6 مترمکعب در ثانیه وارد مدار شود و اگر این طرح به بهره برداری برسد، ظرفیت تصفیه خانه شبکه توزیع آب در قم را به 10.5 مترمکعب در ثانیه افزایش می دهد.

رضوی، میزان پیشرفت این پروژه را 10 درصد عنوان کرد و یادآور شد: اعتبارات این طرح از محل بانک توسعه اسلامی تامین می شود.

طرح بهسازی بدنه سد کبار در سال 94 به بهره برداری می‌رسد

وی از طرح بهسازی بدنه سد کبار به عنوان یکی دیگر از پروژه های سال 93 شرکت آب منطقه ای قم یاد کرد و گفت: بخشی از اعتبارات این طرح از محل اعتبارات سفر رهبری به قم و بخشی دیگر از محل اعتبارات سال 93 تامین و پیش بینی می شود این پروژه در سال 94 به پایان برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم، ساخت مخازن شهری به حجم 70 هزار مترمکعب در کوه دوبرادران و کوه یزدان در ورودی قم از سمت جعفریه را از دیگر پروژه‌های در دست اجرای این شرکت نام برد و افزود: این طرح تا کنون 43 درصد پیشرفت داشته است و پیش بینی می‌شود تا قبل از تابستان 93 وارد مدار بهره برداری شود.

وی احداث رینگ فولادی شمالی و جنوبی و طرح انتقال آب از بند علی خانی به دشت مسیله را نیز به عنوان دیگر پروژه های شرکت آب منطقه ای قم در سال آینده ذکر و تصریح کرد: عملیات اجرایی طرح انتقال آب از بندعلی خانی به دشت مسیله قرار بود در سال 92 آغاز شد اما به دلیل این که بخش اعظمی از اوراق مشارکت پروژه های عمرانی کشور در سال 92 به فروش نرسید این طرح عملا بدون اعتبار ماند.

عملیات اجرایی طرح انتقال آب از بند علی خانی به دشت مسیله در سال 93 آغاز می شود

رضوی افزود: اما هم اکنون مقدمات اجرای این طرح در سال 93 در حال انجام است و پیش بینی می شود عملیات اجرایی این پروژه در سال آینده آغاز و ظرف 2 سال و تا پایان سال 94 به بهره برداری برسد.

وی درخصوص هدف از اجرای طرح انتقال آب از بند علی خانی به دشت مسیله اظهار داشت: در حدود 15 سال است که در رودخانه قره چای آبی جاری نشده، به همین دلیل کشاورزی در دشت مسیله در حال نابودی کامل است، بنابراین این طرح با هدف تامین حقابه های آب بخش کشاورزی، حفظ و جلوگیری از نابودی آن در این منطقه همچنین امکان تغذیه آب خان برای جلوگیری از ورود آب شور به منطقه دشت مسیله در دستور کار قرار گرفته است.