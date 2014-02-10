پنج فيلم از سري فيلم هاي جشنواره بین المللی فیلم فجر در کیش به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمايش این پنج فيلم از ساعت 21 امشب با اكران فيلم "چ" ساخته ابراهيم حاتمي كيا برای کیشوندان و گردشگران به نمایش در خواهد آمد. در طول پنج روز نمايش فيلم هاي جشنواره بين المللي فيلم فجر هر روز دو فيلم در دو سانس اكران مي شود.

در نخستين روزاكران اين فيلم ها ساعت 23 و سي دقيقه امشب 21 بهمن نيز فيلم خط ويژه ساخته مطفي كيايي با بازي ميترا حجار ، مصطفي زماني و هانيه توسلي به نمايش درخواهد آمد.

فیلم "آرايش غليظ" ساخته حميد نعمت الله با بازي حامدبهداد و طناز طباطبايي در ساعت 21 روز سه شنبه 22 بهمن و فيلم "شيار 143" به كارگرداني نرگس آبيار با هنرمندي مريلا زارعي و گلاره عباسي در سانس دوم ساعت 23 و سي دقيقه اكران خواهند شد.

در سانس اول روز چهارشنبه 23 بهمن ساعت 21 فيلم "قصه ها" ساخته رخشان بني اعتماد با بازي محمدرضا فروتن، پيمان معادي و گلاب آدينه به نمايش در خواهد آمد و در سانس دوم كه ساعت 23و سي دقيقه آغاز مي شود علاقه مندان به سينما مي توانند فيلم "چ" ابراهيم حاتمي كيا را تماشا كنند. فريبرزعرب نيا و مريلا زارعي بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

نمايش فيلم هاي روز پنجشنبه 24 بهمن نيز به ترتيب "خط ويژه" در ساعت 22 و "آرايش غليظ" در ساعت سي دقيقه بامداد به نمایش در خواهد آمد.



اكران فيلم هاي جشنواره بين المللي فيلم فجر در جزيره كيش روز جمعه نیز با نمايش فيلم "شيار143" در ساعت 21 و فيلم "قصه ها" در ساعت 23 و سي دقيقه به پايان خواهد رسيد.