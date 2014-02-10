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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

جانشين رئيس و دبير كميته هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي منصوب شد

جانشين رئيس و دبير كميته هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان طي ابلاغي جوانشير كدخدا پور را به عنوان جانشين رئيس و دبير كميته هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري طي ابلاغي جوانشير كدخدا پور را به عنوان جانشين رئيس و دبير كميته هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي منصوب كرد.

در متن اين حكم آمده است:جناب آقاي جوانشير كدخدا پور، معاون سياسي امنيتي و انتخابات استانداري هرمزگان، نظر به تعهد ، تخصص و سوابق جنابعالي به موجب اين ابلاغ با حفظ پست سازماني به سمت " جانشين رئيس و دبير كميته هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي" منصوب مي شويد.

برگزاري منظم جلسات و پيگيري امور مربوط به كميته مزبور و ارسال نقطه نظرات استان به دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد تاكيد است.

اميد است در پرتو عنايات الهي و با نصب العين قرار دادن منويات مقام معظم رهبري و به منظور تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

 

 

کد مطلب 2233684

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