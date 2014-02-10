شش نفر در بانکوک زخمی شدند/ تصمیم کشاورزان برای تجمع مقابل ساختمان وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از تصمیم صدها کشاورز برای تجمع مقابل ساختمان وزارت دادگستری و وزارت دفاع تایلند در اعتراض به ناکامی دولت در پرداخت هزینه برنج های خریداری شده از کشاورزان خبر داد و نوشت این تظاهرات درحالی برگزار می شود که برنامه خرید برنج یکی از دلایل اصلی رای دادن روستاییان به یینگلاک شیناواترا نخست‌ وزیر تایلند و به قدرت رسیدن وی در سال 2011 بوده است.



آسوشیتدپرس نیز از زخمی شدن شش نفر از معترضان در جریان انفجار بمب در محل تجمع معترضان ضد دولتی در بانکوک خبر داد که این بمب از راه دور کنترل می شد.



این رسانه غربی با اشاره به مسدود شدن خیابانها و تقاطع‌ های شهری و مسیر بعضی از ساختمانهای دولتی تایلند از سوی مخالفان حال دو نفر از مجروحین را وخیم گزارش داد.



مخالفان تایلندی بر این باورند نخست وزیر این کشور عروسکی در دست برادرش یعنی تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شد و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.



شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.