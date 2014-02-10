به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در این نشست دکتر سجادی، معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک، خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، گواری، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، پورکاظمی، دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، طباطبائی، قائم مقام ستاد مبارزه با دوپینگ و فلاح، مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند.

مصوبات نشست

در پایان این جلسه مصوب شد تقویم آموزشی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جهت استان‌ها و فدراسیون‌ها در سال 93 تهیه و تنظیم شود. همچنین مقرر شد برنامه مدون آموزش برای تحت پوشش قرار دادن ملی‌پوشان رشته‌های مختلف ورزشی که در سال 2014 به چهار رویداد مهم بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی اینچئون، بازی‌های آسیایی جوانان در نانجینگ و مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد، تنظیم شود.

پورکاظمی: رئیس فدراسیون مقصر دوپینگ ورزشکاران نیست

در این نشست دکتر پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گزارش مبسوطی از فعالیت‌های این فدراسیون و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ارائه کرد. وی فعالیت‌های ستاد را در چهار حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی، پیشگیری و درمان معرفی کرد و با بیان اینکه ورزش ایران در سه رویداد بزرگ بازی‌های آسیایی گوانگجو و المپیک و پارالمپیک لندن با بیش از 700 ورزشکار شرکت کرده و تمام آزمایش‌های دوپنگ این ورزشکاران منفی بوده گفت : مثبت نبودن آزمایش معدود ورزشکاران یک کشور هم اتفاقی غیرعادی نیست.

دبیر کل نادو با اعلام اینکه ورزش ایران در سال 2012 نسبت به سال پیش از آن 60 درصد کاهش آمار دوپینگ داشت، گفت: نادو با 50 فدراسیون ورزشی هماهنگ است و علاوه بر آموزش، تست‌های سرزده را در دستور کار دارد ضمن اینکه باید بدانیم مثبت شدن تست دوپینگ یک ورزشکار تقصیر رئیس فدراسیون نیست.

پورکاظمی با اعلام این خبر که فهرست داروهای ممنوعه سال 2014 در قالب 10 هزار سی دی در 600 شهرستان پخش شده است، گفت: 1300 افسر کنترل دوپینگ در 15 سال گذشته دوره دیده‌اند و در حال حاضر نادو از هیچ فدارسیونی برای آموزش پول نمی‌گیرد و تمام بودجه ستاد را وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌کند.

سجادی: توسعه ورزش پاک در تمام محیط‌های ورزشی شعار ماست

در ادامه جلسه سجادی، رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان اینکه باید چتر کنترل دوپینگ را بر فراز ورزش کشور بازتر کنیم، گفت: ما باید در تمام رشته‌ها به خصوص در تیم‌های پایه جوانان و نوجوانان دقت نظر بیشتری داشته باشیم. به خصوص باید برای چهار رویداد مهم ورزش کشور در سال 1393 برنامه ویژه‌ای تدوین کنیم و آموزش مربیان و ملی‌پوشان رشته‌های شرکت کننده را همزمان به صورت جدی دنبال کنیم. این هزینه برای ما بسیار کمتر از هزینه‌ای است که ورزش کشور پس از مثبت شدن تست ورزشکارانش پرداخت خواهد کرد. شعار وزارتخانه، توسعه ورزش پاک در کلیه محیط‌های ورزشی است.

طباطبایی: نادو با دانشگاه‌های علوم پزشکی لینک شود

دکتر رامین طباطبائی هم با پیشنهاد اینکه آزمایشگاه نادو با دانشگاه‌های علوم پزشکی لینک شوند، این موضوع را از دو جنبه ارزشمند توصیف کرد . اولاً نادو می‌تواند از توان فنی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها استفاده بیشتری کند و دوم اینکه نادو می‌تواند به وسیله انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این طریق درآمدزایی کند.

نشست با معاون داروی وزارت بهداشت

همچنین در این جلسه مقرر شد جلساتی بین دکتر سجادی با معاون داروی وزارت بهداشت جهت نظارت بیشتر بر اعطای مجوز به مکمل‌های ورزشی برگزار شود. طباطبائی اظهار داشت 95 درصد باشگاه‌های پرورش اندام از مکمل‌ها به صورت افراطی و غیرعلمی استفاده می‌کنند. وی پیشنهاد داد از صدا و سیما هم در زمینه فرهنگ سازی دعوت به همکاری شود.

اطلاع رسانی در مورد داروهای ممنوعه

همچنین دکتر طباطبایی خبر داد که تا پایان فروردین قسمتی در وب سایت نادو پیش‌بینی می‌شود که ورزشکاران بتوانند با وارد کردن نام دارو از ممنوعه بودن آن آگاه شوند. طباطبائی در پایان آموزش‌های نادو برای ورزشکاران و مربیان را در چهار زمینه معرفی داروهای ممنوعه و عوارض آنها، معافیت مصرف درمانی، مسائل حقوقی و سیستم آنالیزی که مربوط به ثبت موقعیت مکانی ورزشکاران در طول سال است معرفی کرد .