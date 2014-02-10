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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

وفایی به مهر خبر داد:

برپایی ایستگاه‌های فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی در قم

برپایی ایستگاه‌های فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم از برپایی ایستگاه فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی در این شهر خبر داد.

ابوالفضل وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایستگاه‌های فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی برپا می شود، گفت: ایستگاه شماره یک از میدان مطهری مستقر می‌شود که شامل غرفه نقاشی کودکان است و به اهدای جوایز می‌پردازد.

وی بیان کرد: ایستگاه شماره دو در خیابان اراک برپا می‌شود که شامل ایستگاه نقاشی برای کودکان با موضوع انقلاب خواهد بود.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد: ایستگاه شماره سه در روبروی پل آهنچی واقع شده است که اتوبوسی است که در آن هنرمندان صدا و سیما به اجرای برنامه شاد برای کودکان و نوجوانان می‌پردازند.

وی گفت: ایستگاه شماره چهار در نزدیکی پل حجتیه برپا می‌شود که در این ایستگاه مسابقه‌ای با عنوان دلنوشته‌ها با موضوع انقلاب اسلامی برگزار شده و هدایایی اهدا می‌شود.

وفایی اضافه کرد: ایستگاه شماره پنج در بعد از پل حجتیه برپا شده است که اتوبوس انقلاب است که این اتوبوس تا بعد از 22 بهمن فعالیت می کند و دانش آموزان، کانون های فرهنگی و کانون های بسیج را همراه با راوی به مناطق مرتبط با انقلاب برده و آن ها را با دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا می سازند.

کد مطلب 2233691

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