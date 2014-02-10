ابوالفضل وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایستگاههای فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی برپا می شود، گفت: ایستگاه شماره یک از میدان مطهری مستقر میشود که شامل غرفه نقاشی کودکان است و به اهدای جوایز میپردازد.
وی بیان کرد: ایستگاه شماره دو در خیابان اراک برپا میشود که شامل ایستگاه نقاشی برای کودکان با موضوع انقلاب خواهد بود.
مدیر عامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد: ایستگاه شماره سه در روبروی پل آهنچی واقع شده است که اتوبوسی است که در آن هنرمندان صدا و سیما به اجرای برنامه شاد برای کودکان و نوجوانان میپردازند.
وی گفت: ایستگاه شماره چهار در نزدیکی پل حجتیه برپا میشود که در این ایستگاه مسابقهای با عنوان دلنوشتهها با موضوع انقلاب اسلامی برگزار شده و هدایایی اهدا میشود.
وفایی اضافه کرد: ایستگاه شماره پنج در بعد از پل حجتیه برپا شده است که اتوبوس انقلاب است که این اتوبوس تا بعد از 22 بهمن فعالیت می کند و دانش آموزان، کانون های فرهنگی و کانون های بسیج را همراه با راوی به مناطق مرتبط با انقلاب برده و آن ها را با دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا می سازند.
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