ابوالفضل وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایستگاه‌های فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی برپا می شود، گفت: ایستگاه شماره یک از میدان مطهری مستقر می‌شود که شامل غرفه نقاشی کودکان است و به اهدای جوایز می‌پردازد.

وی بیان کرد: ایستگاه شماره دو در خیابان اراک برپا می‌شود که شامل ایستگاه نقاشی برای کودکان با موضوع انقلاب خواهد بود.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد: ایستگاه شماره سه در روبروی پل آهنچی واقع شده است که اتوبوسی است که در آن هنرمندان صدا و سیما به اجرای برنامه شاد برای کودکان و نوجوانان می‌پردازند.

وی گفت: ایستگاه شماره چهار در نزدیکی پل حجتیه برپا می‌شود که در این ایستگاه مسابقه‌ای با عنوان دلنوشته‌ها با موضوع انقلاب اسلامی برگزار شده و هدایایی اهدا می‌شود.

وفایی اضافه کرد: ایستگاه شماره پنج در بعد از پل حجتیه برپا شده است که اتوبوس انقلاب است که این اتوبوس تا بعد از 22 بهمن فعالیت می کند و دانش آموزان، کانون های فرهنگی و کانون های بسیج را همراه با راوی به مناطق مرتبط با انقلاب برده و آن ها را با دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا می سازند.