برگزاري راهپيمايي 22 بهمن در 78 نقطه استان همدان/ دادستان كل كشور سخنران ويژه مراسم

جواد بيات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري راهپيمايي 22 بهمن در 78 نقطه از استان همدان، عنوان كرد: اين راهپيمايي از ساعت 9:30 در شهر همدان با تجمع در ميدان امام اين شهر آغازو با حركت به طرف چهار راه شريعتي - بلوار خواجه رشيد - آرامگاه بوعلي و خيابان بوعلي كه به ميدان امام منتهي مي شود ادامه خواهد داشت و سخنران اين مراسم نيز دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضاييه خواهد بود.

وي ادامه داد: حضور در راهپيمايي 22 بهمن تجلي مبارزات مردم همدان در دوران ستم شاهي است و برنامه هاي مختلفي در طي اين مسير برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به برگزاري ايستگاه نقاشي و ايستگاه صلواتي در طول مسير، عنوان كرد: مفاد قطعنامه براي حاضران خوانده شده و مورد تاييد حضار قرار خواهدگرفت و در ميدان مركزي شهر نيز سرود دانش آموازان در تجلي بهار انقلاب با شرکت 1357 نفر خوانده خواهد شد.

دبير ستاد برگزاري مراسم 22 بهمن در همدان با اشاره اينكه جمع خواني از سوي كانون بسيج نيز در اين مراسم برگزار مي شود، بيان داشت: يك هزار و 500 مسجد، يك هزار هيئت مذهبي و دو هزار پايگاه بسيج آمادگي خود را براي حضور در مراسم فردا در همدان اعلام كرده اند .

وي ادامه داد: در شهر ملاير سخنران مراسم راهپيمايي 22 بهمن معاون سياسي امنيتي استاندار همدان، در نهاوند امام جمعه نهاوند، در تويسركان معاون وزير علوم و فن آوري، در كبودرآهنگ رئيس كميسون اصل 90، در رزن نماينده مردم اين شهر در مجلس شوراي اسلامي، در بهار امام جمعه اين شهر، در اسد آباد سردار ابوحمزه و در فامنين فرماندار اين شهرسخنراني خواهد كرد.

وي بيان داشت: براي خبرنگاران رسانه هاي مختلف نيز جايگاه در نظر گرفته شده است.