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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

برپایی غرفه ی فرزندان شهدای شاخص در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه

برپایی غرفه ی فرزندان شهدای شاخص در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه

غرفه ی مجمع فرزندان شهدای شاخص فردا در راهپیمایی ۲۲ بهمن برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ ایستگاه فرهنگی شاهدان که با حضور فرزندان شهدای شاخص دفاع مقدس برپا خواهد شد برنامه هایی از جمله پخش فیلم مستند، برگزاری برنامه های کودک و نوجوان، نمایشگاه عکس و مسابقه نقاشی برگزار می کند.

غرفه ی این مجمع روز 22 بهمن ماه در ضلع جنوبی میدان آزادی، بین خیابان میمنت و نورپاش میزبان مردم انقلابی تهران خواهد بود.
 

کد مطلب 2233694

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