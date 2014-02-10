مشکلات صیادان را دریابید/ مرکزبخش شهاب قشم به اسکله نیازدارد

ابراهیم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت و شکل گیری بندرساحلی سوزاء، بیان داشت: سواحل شهر سوزا یکی از سواحل پربازدید در این جزیره است که این سواحل مرکز و قطب تبادل کالا در گذشته این شهر بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سوزا عنوان کرد: چهارمین گمرگ ایران در زمانهای گذشته در جزیره قشم (شهرسوزاء) قرار گرفته بود که این نشان از قدمت و بزرگی این شهر دارد.

وی حمایت نکردن از صیادان یکی از دلایل کاهش صید دانست و افزود: از آنجایی که شغل اجدادی مردم ساحل نشین شهر سوزا و مردم قشم، صید و صیادی و دریانوردی بوده نیاز بیشتری به مساعدت و توجه مسئولان دارد.

ملاحی به پروژه های افتتاح نشده دردولت دهم اشاره کرد و افزود: موج شکن این شهر ۴ سال پیش کلنگ زنی شده که متاسفانه هنوزاقدامی در راستای اتمام این پروژه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: ساخت این موج شکن به صید ماهی و صیادان این شهر کمک بزرگی می کرد که متاسفانه افتتاح نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساحلی سوزا از مسئولان این شهرستان خواستار حل مشکلات صیادان این شهر شد.