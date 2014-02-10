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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

ملاحی:

مشکلات صیادان را دریابید/ مرکزبخش شهاب قشم به اسکله نیازدارد

مشکلات صیادان را دریابید/ مرکزبخش شهاب قشم به اسکله نیازدارد

قشم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر ساحلی سوزا از توابع شهرستان قشم دریا را آرامشگاه مردم این شهر دانست و گفت : صیادان شهر سوزاء به دلیل کاهش صید آبزیان نیاز به حمایت مسئولین و اسکله دارند .

ابراهیم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت و شکل گیری بندرساحلی سوزاء، بیان داشت: سواحل شهر سوزا یکی از سواحل پربازدید در این جزیره است که این سواحل مرکز و قطب تبادل کالا در گذشته این شهر بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سوزا عنوان کرد: چهارمین گمرگ ایران در زمانهای گذشته در جزیره قشم (شهرسوزاء) قرار گرفته بود که این نشان از قدمت و بزرگی این شهر دارد.

وی حمایت نکردن از صیادان یکی از دلایل کاهش صید دانست و افزود: از آنجایی که شغل اجدادی مردم ساحل نشین شهر سوزا و مردم قشم، صید و صیادی و دریانوردی بوده نیاز بیشتری به مساعدت و توجه مسئولان دارد.

ملاحی به پروژه های افتتاح نشده دردولت دهم اشاره کرد و افزود: موج شکن این شهر ۴ سال پیش کلنگ زنی شده که متاسفانه هنوزاقدامی در راستای اتمام این پروژه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: ساخت این موج شکن به صید ماهی و صیادان این شهر کمک بزرگی می کرد که متاسفانه افتتاح نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساحلی سوزا از مسئولان این شهرستان خواستار حل مشکلات صیادان این شهر شد.

 

 

کد مطلب 2233699

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