سینمایی که قولنج خستگی هایش شکست/ سقف بلند رویاهای کودکی مان را تخریب، نه؛ جاودانه کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ و هنر البرز این روزها، حال خوشی دارد. حالی که پایه و بنای آغازش حوزه هنری استان البرز با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشتند.

این روزها در ساعات بعد از ظهر یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین معابر شهر، شاهد حضور چشمگیر اهالی ای است که هر سال در چنین روزهایی، بار سفر بسته و راهی پایتخت می شدند تا بتوانند در سینماهای تهران، تماشاگر گذر جدیدترین تصاویر سینمایی، بر پرده های نقره ای باشند.



اما این بار کرج میزبان است؛ میزبان اهالی فیلم و سینما و علاقمندان به عرصه تصویر و هنر. کسانی که به روز بودن در این حوزه را برای گفتگو در کارگاه ها و پاتوق های دوستانه و تخصصی خود به همه آنچه تفریح و سرگرمی گفته می شود، ارجح می دانند.



همچنین اهالی سینماروی کرج هم در دهه ای که به نام دهه فجر نام گذاری شده، یکی از عابران و رهگذران مقابل سینمای هجرت هستند که آمار و اسامی فیلم ها را چک کرده و بر مبنای سلیقه و انتخاب خود، برای تماشای یکی از آنها، اقدام به تهیه بلیت می کنند.



سینمای هجرت، بنایی قدیمی است که سال هاست در پی بی مهری مسئولان به آن، به بنایی نیمه مخروب در کنار یکی از مبادی اصلی شهر کرج تبدیل شده و شهروندان معدودی، هرازگاه برای تماشای فیلم به طبقات و سالن های آن سر می زنند.



این سینما، تاریخ 50 ساله شهر کرج را به چشم دیده و شاهد عینی روزهای انقلاب بوده است. قدیمی های کرج از سالن های این سینما خاطره بسیار داشته و اصیل ترین و ویژه های فیلم نیم قرن اخیر را در همین بنا نظاره کرده اند.



به گفته مدیر کل حوزه هنری استان البرز، بنای این ساختمان یکی از مستحکم ترین بناها و نیز ظرفیت این سینما بیشترین ظرفیت سینمای شهر را شامل می شود که امکان برگزاری جشنواره ای چون فیلم فجر را مهیا می کند.



در چنین شرایطی است که بحث جابجایی و انتقال بنای مذکور مطرح می شود و صحبت از مذاکرات متعدد حوزه هنری و شهرداری برای جانمایی و اختصاص زمین مناسب برای احداث مجتمع سینمایی جایگزین به میان می آید.



این انتقال در پی تدوین طرح تفصیلی شهر کرج پی گیری می شود که طبق آن ساختمان مذکور در طرح واقع شده و محکوم به تخریب است.

سقف بلند رویاهای کودکی



بسیاری از ما خاطرات مختلفی از روزهای کودکی و ورود به سینماهایی با این مختصات و ویژگی ها داریم. سینماهایی با سقف هایی بسیار بلند و پرده های بزرگ، دیوارهای سیمانی و پله هایی که اغلب سخت، خشن و در تاریکی، توهم زا و حتی در مواردی وحشت آفرینند که مبادا سبب افتادن و آسیب دیدن مان را مهیا کنند.

صندلیهایی که اگرچه قدیمی اند و نشستن بر آنها سخت و گاهی صدای قژ قژشان حواست را پرت میکنند، اما دل خوش به سقفی هستی که هست، سینمایی که میراث کرج است و باید باشد...



با همه اینها نسل های قدیم، از سازه هایی چنین خاطره های بسیار دارند و هنوز فیلم دیدن و نشستن در همین بناها را در نشستن بر سالنی که به هیچ روی حال و هوای قدیم را به ذهن شان متبادر نمی کنند، ترجیح می دهند.



به گفته عبدالحمید قره داغی؛ مدیرکل حوزه هنری البرز، سینمای هجرت یکی از سینماهای حوزه هنری است که جزو آمار املاک سینمایی این حوزه در کل کشور به شمار می آید.



قره داغی در گفتگو با مهر، سینماداری را یکی از وظایف حوزه هنری اعلام کرده و اظهار داشت: حوزه هنری کشور، همه ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات خود را به بحث ساخت و احداث سینما در استان ها و شهرستان ها اختصاص می دهد و از مهرماه امسال، تولی گری سینماهای خود را به شرکتی واحد وابسته به حوزه انتقال داده است.



طبق گفته های وی، این اداره کل در مرکز البرز در انتظار اختصاص زمینی مناسب برای احداث مجموعه ای سینمایی در قالب پردیس است که مذاکرات مرتبط با این جانمایی، نزدیک به سه سال به طول انجامیده و هنوز زمین با کاربرد فرهنگی و سینمایی در شهر از سوی شهرداری به حوزه هنری معرفی نشده است.

واگذاری زمین در حالی قرار است صورت پذیرد که طبق توافقات مقرر شده تا پیش از احداث مجتمع سینمایی مذکور، ساختمان سینمایی هجرت تخریب نشده و همچنان میزبان علاقمندان فیلم و سینما باشد.



مکان سینمای هجرت، از حیث منطقه ای، جایی است که بسیاری از آسیب های فرهنگی شهر را در خود جمع کرده و در عین حال یکی از مبادی ورودی اصلی شهر از تهران به کرج محسوب می شود که ارتقای جایگاه فرهنگی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



به گفته بسیاری از کارشناسان، وجود این سینما در کنار انجام و تدوین برنامه های مناسب، امکانی قدرتمند برای رشد جایگاه فرهنگی و ارتقای فرهنگ شهروندان به شمار می آید؛ چنان که محل فوق می تواند به عنوان یک محل برای برگزاری سمینارهای آموزشی با طیف گسترده مخاطبان به شمار آید.



این امر، ضرورت انتخاب زمینی معوض در همان محدوده را برای شهرداری و حوزه هنری گوشزد می کند...

چرا تخریب؟



مسئولان مدعی اند این سینما در طرح واقع شده و محکوم به تخریب است. این در شرایطی است که طبق اعلام برخی مطلعان تنها متراژ محدودی از این سینما در طرح قرار گرفته که نمی تواند منجر به تخریب کامل سینما شود.



کشورهای مختلف، شهرهای متعدد و بخصوص آنهایی که صاحب تاریخ و تمدن غنی و باشکوهی نیستند، عمده تلاش خود در دستگاه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری را به ساخت تاریخ و تمدنی هر چند ساختگی برای خود اختصاص می دهند.



این کشورها از نداشته ها برای خود داشته هایی ایجاد می کنند که با ارائه آن به فرزندان خود سابقه تاریخی و اصالت را به آنان القاء نمایند. در چنین شرایطی، تخریب بنایی که می تواند معرف نیم قرن سابقه فرهنگی شهر باشد چندان هم مطلوب به نظر نمی رسد.

کرج؛ شهر بی موزه



شهر ما، کرج، شهری خالی و بی بهره از موزه های متعدد، به عنوان یکی از مراکز و منابع اصلی و اساسی صدور فرهنگ و تاریخ به نسل های بعدی است.



آیا نمی توان با تجهیز بنایی که به گفته قره داغی یکی از محکم ترین بناهای شهر است به انواع ابزار و آثار یک بنای سینمایی قدیمی، از آن به عنوان یک موزه فرهنگی و سینمایی بهره برداری کرد؟



بد نیست مسئولان به این نکته نیز بیاندیشند و تنها گزینه مورد نظر برای شان تخریب و بازسازی یا جایگزینی سینما نباشد؛ که ضمن وجود این سینما، برای احداث مجموعه ای جدید اقدام نمایند.



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عادله سادات ارشادی مقدم

