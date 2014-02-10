حضور در راهپیمایی 22 بهمن به معنای حمایت از استقلال علمی کشور است

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری در پیشرفت ملت ایران از جهات مختلف ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه امروز ایران و این پایگاه بزرگ اسلامی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد افزود: امروزه دشمنان از ضربه زدن نظامی به کشور ایران مایوس شده و سعی می‌کنند از طریق محدود کردن ملت ایران از جهت پیشرفت علمی مانع رسیدن این ملت به قله‌های رفیع علمی شوند.

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم بیان کرد: شرایط امروز شرایط رودرویی عزت ایران با استکبار جهانی است، شرایط مقابله حیثیث ملت ایران در برابر دولت‌های زور مدار و ظالم است.

وی گفت: چنانچه ملت ایران شرایط را به درستی درک کنند یقینا آینده این کشور و فرزندان این ملت را تامین کرده‌اند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم تصریح کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن به معنای حمایت از استقلال علمی کشور و رشد و بالندگی، حضور در راهپیمایی نشانه زنده نگه داشتن خون شهدا و حمایت از انرژی هسته ای ایران است که در ستیزی با استکبار جهانی برای حفظ و توانایی ملت ایران تلاش می کنند.

وی بیان کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن در سالجاری حساسیت بالایی دارد و هر فرد ایرانی چه مرد و چه زن باید حساسیت این روز را کاملا درک و با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ثابت کنند ایران از اقتدار لازم برخودار است و ترفندهای دشمنان برای اینکه ملت ایران را از آرمان های خود دور نگه دارند نقش بر آب خواهد شد.

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم گفت: حضور در راهپیمایی 22 بهمن از جانب همه گروه ها نشان دهنده این است که ملت ایران یکپارچه برای تحقق آرمان های ارزشمند خود تلاش می‌کند.

وی عنوان کرد: ملت ایران اعم از مسلمان و غیر مسلمان با استقبال پرشور در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می‌کنند و وحدت خود را به رخ عالم خواهند کشید.

