راهپیمایی 22 بهمن امسال دشمنان را مأیوس خواهد کرد/غرب و آمریکا قابل اعتماد نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر دوشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با تبریک دهه مبارک فجر و یوم الله 22 بهمن، بر ضرورت حضور حماسی مردم در راهپیمایی تاکید کرد.

وی بیان کرد: انشاالله راهپیمایی امسال پرشورتر از هر سال انجام خواهد شد، به گونه ای که دشمنان را مایوس و دوستان را قوی دل و امیدوار کند تا از موضع قدرت و عزت با دشمن صحبت کنند.

استاد برجسته حوزه افزود: سی و پنج سال است که این راهپیمایی هر ساله پرشورتر از سال قبل انجام می‌شود و این نشانه بیداری ملت ما است و همان گونه که رهبر بزرگوار انقلاب فرمودند ما به خارجی ها نمی‌توانیم اعتماد کنیم.

وی تعبیرات و اظهارات مقامات آمریکایی درباره جمهوری اسلامی ایران را زشت، رکیک و تنفر آمیز دانست و گفت: با این تعبیرات چگونه می‌توان به آنها اعتماد کرد، باید به ملت خود تکیه کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی یادآورشد: البته ما باید مذاکره کنیم، اما آنچه برای ما نقد و قابل اطمینان است، ملت، قرآن و دین ما است والا آنها امروز هم یک قراردادی ببندند نمی‌توانیم به عنوان دوست روی آنها حساب کنیم.

وی با تاکید بر این که حفظ نظام و کشور واجب است، گفت: این راهپیمایی ها هم مقدمه حفظ نظام است و واجب به شمار می‌آید، امیدوارم همه با شکوه خاصی در راهپیمایی شرکت کنند و حماسه تازه‌ای بیافرینند.

این مرجع تقلید شیعیان در ادامه با تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: در جلالت و منزلت آن حضرت همین بس که تعبیرات بسیار خاصی در زیارتنامه آن حضرت وارد شده است، یکی از نشانه های دیگر عظمت آن بانو این است که بزرگ ترین حوزه علمیه جهان اسلام در کنار مرقد مطهر ایشان است.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: ما افتخار می‌کنیم سالیان دراز در جوار آن حضرت مشغول خدمت به فقه اهل بیت(ع) و برنامه های اسلام و قرآن هستیم.