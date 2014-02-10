به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز چهره‌هایی چون سید محمد کاظم موسوی بجنوردی، محمدحسن رجبی، حجت‌الاسلام سید‌هادی خامنه‌ای، سید‌علی موسوی گرمارودی، ابوذر ابراهیمی ترکمان، حمید شاه‌آبادی، فتح‌الله مجتبایی، سلیم نیساری، حجت‌الاسلام سید محمود دعایی و رضا داوری اردکانی برگزار شد.

فضای حاکم بر انجمن از ساعاتی پیش از آغاز مراسم بسیار متفاوت از قبل بود. کارمندان انجمن که شرح نارضایتی آنها از رئیس سابق بارها از طریق رسانه‌ها منتشر شده بود با تبریک به یکدیگر منتظر حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و پس از حضور وی در محوطه انجمن همگی به استقبال وی رفته و از او برای ایجاد تغییر در مدیریت انجمن تشکر کردند.

سید‌علی موسوی گرمارودی در این مراسم اقدام به قرائت شعری کرد که خطاب به مهدی محقق سروده بود که بخشی از آن به این شرح بود:

علامه اوستاد سخن‌سنج پاک‌جان/ او را به روزگار بسی کم بود قرین

دکتر محقق است که دانش رهین اوست/ کس دیده‌ای دانش او را بود رهین

در چهارسوق فلسفه و علم صیرفی/ در هفت شهر معرفت و عشق پیش‌بین

در منطق و کلام و به تاریخ و شرع/ او اوستاد عالم و ما جمله حوشه چین

در شعر پارسی و به اشعار تازیان/گاهی عقاب و گاه بود شیر در کمین

نحل است و گربه قطره مکیده است شهد علم/ امروز از او روانه بود جوی انگبین

شاید که انگبین روان از زبان او/ زاید به جان همسر وی نوش آفرین

از دیگر حاشیه‌های جالب این مراسم اطلاق صفت «وزیر باصفا» از سوی اسماعیل آذر مجری این مراسم به علی جنتی بود.

حضور چهره‌های حاشیه‌ساز انجمن در دوران مدیریت گذشته آن نیز در این مراسم پررنگ به چشم می‌آمد که از جمله آنها می‌توان به حجت الاسلام والمسلمین حسین زکریائی مشاور امور مجامع و رسانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در دوران مدیریت حجت‌الاسلام محمد جواد ادبی اشاره کرد.

زکریایی در ماجرای دعوت کارمندان انجمن از اهالی رسانه در پنجم مرداد ماه امسال ضمن برخورد تند با اهالی رسانه در محل انجمن اقدام آنها را غیرقانونی عنوان کرده بود.

زکریایی پس از حضور محقق در محوطه انجمن وی را تا سالن اصلی انجمن مشایعت کرد و با او به خوش‌و بش پرداخت.

در بنر نصب شده در محل سالن اصلی انجمن عنوان این مراسم «معارفه رئیس جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ذکر شده بود که با توجه به حضور نداشتن رئیس سابق انجمن در این مراسم، شائبه‌های خلع مسئولیت وی از طریق مراجع قانونی را در ماه‌ها پیش که وی همواره آن را تکذیب می‌کرد را جدی تر نشان می‌داد.

غلامعلی حداد عادل به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم در بخشی از سخنرانی خود به محقق توصیه کرد که خود را اسیر و مشغول به فعالیت‌های اجرایی نکرده و از وجود چندین نیروی جوان برای اجرای برنامه‌هایش در انجمن بهره ببرد.