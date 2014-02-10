تاکید مراجع تقلید بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر در قم، راهپیمایی 22 بهمن در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هر ساله باشکوهتر از سالهای قبل برگزار می‌شود. جشنی که در آن تمامی سلایق و گروه‌ها حضور یافته و جدای از تفاوت دیدگاه‌ها و سلیقه ها بار دیگر بر ارزش‌های دینی و انقلابی تاکید می‌کنند. در این بین مراجع و علما نیز که دارای جایگاه اجتماعی و دینی قدرتمند در جامعه هستند بار دیگر از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند.

بر اساس این گزارش آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی امروز دوشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با تبریک دهه مبارک فجر و یوم الله 22 بهمن، بر ضرورت حضور حماسی مردم در راهپیمایی تاکید کرد.

وی بیان داشت: انشاالله راهپیمایی امسال پرشورتر از هر سال انجام خواهد شد، به گونه ای که دشمنان را مایوس و دوستان را قوی دل و امیدوار کند تا از موضع قدرت و عزت با دشمن صحبت کنند.

این مرجع تقلید ابراز داشت: سی و پنج سال است که این راهپیمایی هر ساله پرشورتر از سال قبل انجام می‌شود و این نشانه بیداری ملت ما است و همان گونه که رهبر بزرگوار انقلاب فرمودند ما به خارجی ها نمی توانیم اعتماد کنیم.

22 بهمن روز عظمت دین است

آیت الله العظمی جوادی آملی نیز در بخش پایانی درس تفسیر خود با اشاره به فرارسیدن 22 بهمن‌ماه، بیان داشت: 22 بهمن روز بزرگ و عظمت ديني ماست، مسئله 22 بهمن و حضور در راهپيمايي يک امر عادي نيست اين جزو فريضه انقلاب است.

این مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر حضور در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار داشت: همه ما باید در روز 22 بهمن با جلال و شکوه در راهپیمایی شرکت کنيم و اين وحدت را که خدا از آن به عنوان نعمت ويژه ياد کرده است، بيش از گذشته حفظ کنيم.

22 بهمن روزی عظیم برای ایران است

آیت الله العظمی علوی گرگانی نیز امروز در دیدار با تعدادی از مسئولان و اساتید دانشگاه صنعتی قم با اشاره به در پیش بودن 22 بهمن عنوان کرد: 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و روز بزرگی است و این انقلاب در دنیا بی نظیر است زیرا انقلاب‌های دیگر تابع احیای نفسانی و برای رسیدن به قدرت بوده است اما انقلاب اسلامی ایران استثنایی است و بر اساس دین و ایمان مردم شکل گرفت.

این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: هر کس در انقلاب اسلامی شرکت کرد، به خاطر خدا بود و برای این نبود که شخص خاصی به روی کار آید. امام خمینی(ره) هیچگاه نگفتند من رئیس جمهور هستم. امام (ره) تلاش کرد مردم را به سوی دین اسلام فراخواند و مقام معظم رهبری نیز در حال حاضر همین کار را انجام می‌دهند.



آیت الله علوی گرگانی بیان داشت: برنامه انقلاب اسلامی قدرت نمایی و تماشای قدرت نیست بلکه برای این است که در مسیر خدا حرکت کرد.



وی افزود: هر سال شوق مردم برای شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن بیشتر می‌شود و ما این روز را جشن گرفته و گرامی می‌داریم درحالی که کشورهای دیگر اگر انقلابی داشته باشند، در سالروز انقلابشان همچون ما جشن نمی‌گیرند و این تفاوت انقلاب اسلامی با انقلاب‌های دیگر است.

این مرجع تقلید ابراز کرد: دشمن از این که کسی از او قدرتمندتر باشد، می‌ترسد. انقلاب اسلامی اهداف دشمن را هدف قرار داد و دشمن از این جهت با ما می‌جنگد.



تاکید بر حضور با صلابت مردم در راهپیمایی 22 بهمن



آیت الله نوری همدانی نیز در مراسم سالروز رحلت حضرت معصومه(س) که ظهر دوشنبه در شبستان امام خمینی(ره) قم برگزار شد با تأکید بر حضور با صلابت مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: انقلاب اسلامی ایران همه مستضعفان و مردم جهان را بیدار کرد و افقی به روی مستضعفان بازکرد و به موجب شد مستکبران روز به روز منفورتر شوند.



وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن سدی مقابل زیاده خواهی آمریکا و متحدانش است.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که قم تجلی گاه انقلاب اسلامی ایران است، افزود: امام خمینی(ره) اسلام را در زندگی مردم جاری کرد و شناخت اسلام و مراعات آن در همه ابعاد زندگی همچون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم است.

وی با بیان این که شناخت دشمنان یکی از اصول انقلاب اسلامی است، افزود: آمریکا را باید خوب بشناسیم. آمریکا شیطان بزرگ است و باید جنایت های آمریکا قبل و بعد از پیروزی انتقلاب اسلامی را بشناسیم و باید شعار "آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو" که اول انقلاب داده می شد در راهپیمایی 22 بهمن نیز داده شود.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که حفظ عزت مسلمانان یکی از اصول انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: تیم مذاکره کننده کشورمان باید عزت و عظمت مسلمانان را حفظ بدارند و عزت اسلام در سخنان مذاکره کنندگان محفوظ باشد و این موضوع بسیار مهم است.