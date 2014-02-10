مجمع تشکل های دانشجویی کرمانشاه مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشکل های دانشجویی استان کرمانشاه روز دوشنبه در بیانیه خود، آورده است: ملت غیور ایران اسلامی در حالی سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیرند که تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای"مدظله العالی " توانسته اند با ایستادگی و مقاومت در برابر یاوه گویان و مستکبران جهان بایستند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر فراز قله های موفقیت و سربلندی به اهتزاز درآورند.

این بیانیه می افزاید: ما پیروان مکتب خمینی کبیر(ره) از امام آموختیم که آمریکا شیطان بزرگ است و امام خامنه ای ( مدظله العالی ) نیز به ما یاد داده است که فریب لبخند دشمن را نخوریم و در راستای سخنان اخیر معظم له که فرمودند: ملت ایران مذاکرات اخیر و اظهار نظرهای بی ادبانه امریکایی ها را زیر نظر داشته باشند، تا همه ، دشمن را به خوبی بشناسند، ما نیز در روز ۲۲ بهمن با یقین به شیطان صفتی آمریکا هم فریاد با سراسر کشور شعار مرگ بر امریکا را سر خواهیم داد، چرا که در مذاکرات اخیر ژنو امریکا ثابت کرد که دشمن کهنه کار ماست و از پیشرفت و موفقیت ما در زمینه های هسته ای، دفاعی، پزشکی، علمی و … خوف وهراس دارد.

در این بیانیه تصریح شده است: ما دانشجویان مجمع تشکل های دانشجویان استان کرمانشاه اعلام می داریم که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای " مدظله العالی " هستیم و به تدبیر ایشان اماده ی هر گونه اقدام و جان فشانی بصیرانه و به هنگام خواهیم بود و این سخن را برای همیشه تاریخ تکرار خواهیم کرد که امریکا هیچ غلطی نمی کند و با تحریم و تهدید میدان دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خالی نخواهیم کرد و ادامه دهنده راه شهیدان انقلاب اسلامی بوده و تا آخر ایستاده ایم.

در پایان بیانیه آمده است: مجمع تشکل های دانشجویی استان کرمانشاه ضمن اعلام حضور دشمن شکن خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن از مردم شریف و جامعه دانشگاهی دعوت می کند تا جهت تجدید بیعت با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای « مدظله العالی » همه در روز سه شنبه ۲۲ بهمن در میعادگاه های راهپیمایی شرکت نمایند تا مشت محکم دیگر بر دهان دشمنان نظام و اسلام بکوبیم .