به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و با حضور ائمه جمعه، فرماندار ملارد، شهردار صفادشت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان، 9 پروژه عمرانی بخش صفادشت شامل مجتمع بسته بندی مواد غذایی، مجتمع گلخانه ای صفادشت با مشارکت بخش خصوصی و دو خانه بهداشت در اخترآباد، چهار ساختمان دهیاری با اعتبار 134 میلیارد و 350 میلیون ریال افتتاح شد.

فرماندار ملارد در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران حضور یافت و ضمن تبریک سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران پرچمدار نهضت الهی امام حسین (ع) در جهان است و برغم تمام توطئه ها و فتنه های دشمنان و استکبار جهانی هر روز بیش از پیش به سوی عزت، اقتدار و استقلال پیش می رود.

افتتاح 10 پروژه بخش مرکزی ملارد با اعتبار 200 میلیارد ریال طی هفته آتی

داود کرمی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن پاسخ قاطعی به یاوه گوییهای دشمنان خواهد بود و همانند 35 سال گذشته بار دیگر مستکبران جهان خواهند فهمید که ملت ایران پای آرمانهای انقلاب و امام راحل (ره) ایستاده است و در برار زورگویی دشمنان از اهداف متعالی خود کوتاه نخواهند آمد.

وی در زمینه پروژه های افتتاح شده گفت: این پروژه ها با اعتبار 134 میلیارد و 350 میلیون ریال در بخش صفادشت به بهره برداری رسید و موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای 82 نفر شد، طی هفته آینده نیز 10 پروژه بخش مرکزی ملارد با اعتبار 200 میلیارد ریال و با حضور صفرعلی براتلو معاون امنیتی استانداری افتتاح خواهد شد.

نمایش غیرواقعی عملکرد موجب سرخوردگی مردم می شود

این مسئول با اشاره به مراسم افتتاح پروژه ها در برخی شهرستانها تاکید کرد: اعتقادی به اقدامات نمایشی و غیرواقعی ندارم، باید آنچه که هست انعکاس یابد، در واقع نمایش غیرواقعی عملکرد موجب سرخوردگی مردم می شود.

فرماندار ملارد متذکر شد: تلاش ما بر این است که پروژه های واقعی و انجام شدنی در سطح شهرستان آغاز شود که در این راستا با توجه به سیاست دولت و شرایط اعتباری و بودجه ای، بخش خصوصی را وارد صحنه کرده ایم بنحویکه دو مورد از پروژه های افتتاح شده امروز نیز شامل مجتمع بسته بندی مواد غذایی و مجتمع گلخانه ای صفادشت با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است.

بیمارستان ملارد؛ چماقی بر سر مسئولین

کرمی در پاسخ به سوالی در زمینه مشکل بیمارستان ملارد افزود: به دلیل اعتقاداتی که برخی مسئولین نسبت به کلنگ زنی بیمارستان ملارد داشتند، متاسفانه این مساله به چماقی بر سر مسئولین تبدیل شده که درست هم هست، زمانی که امکان تخصیص اعتبار و کلنگ زنی وجود نداشت و برآورد درستی از وضعیت صورت نگرفته بود نباید این اقدام عملی می شد که در زمره آرزوهای دست نیافتنی مردم قرار گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در زمینه عدم استقرار برخی ادارات در شهرستان ملارد بیان کرد: هم اکنون 11 اداره در شهرستان استقرار نیافته اند که یکی از اولویتهای اصلی فرمانداری پیگیری امور برای استقرار این ادارات است، البته با تلاشهای صورت گرفته در آینده ای نزدیک شاهد تحقق این امر خواهیم بود.

ملارد بدون تامین زیرساختها شهرستان شد/ 90 درصد ادارت مستاجرند

نماینده عالی دولت در ملارد اظهار داشت: متاسفانه در سال 88 این بخش بدون توجه به زیرساختها به شهرستان ارتقا یافت و تنها نیز به لحاظ اداری شهرستان شده و هیچگونه امکانات و ساختار مناسبی برای آن در نظر گرفته نشد.

کرمی گفت: در حال حاضر 90 درصد ادارات استقرار یافته شهرستان مستاجرند که این مساله مناسب جایگاه این ادارات نبوده و باید ترتیب اثری داده شود، از جمله این موارد می توان به ساختمان فرمانداری اشاره کرد که در شان بالاترین دستگاه سیاسی و نمایندگی عالی دولت در شهرستان نیست.

این مسئول عنوان کرد: برای رفع این مشکل، شهرداری ملارد سایتی را در اختیار فرمانداری قرار داده که برای استقرار ادارات مستاجر در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود این امر تا پایان سال محقق شود.