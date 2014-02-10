دعوت شورای عالی انقلاب فرهنگی از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت فرارسیدن 22بهمن، همه آحاد مسلمان ایران را به حضور پرشور راهپیمایی میلیونی 22بهمن فراخواند. متن بیانیه به شرح زیر است:

انقلاب اسلامی ما نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام است.

امام خمینی(ره)

بار دیگر بیست و دوم بهمن‌ماه فرارسید و بهار پرطراوت انقلاب اسلامی و آغاز فصل جدیدی از حیات ملت ایران و همه ملت‌های حقیقت طلب رقم خورد. بیست و دو بهمن به مثابه ورق خوردن برگ پرافتخاری دیگر از حیات طیبه ملت مسلمان ایران، یک « یوم الله» است و باید به مصداق فرمایش « و ذکر هم بایام الله» هر سال پرشکوه‌تر از سال قبل گرامی داشته شود.

انقلاب اسلامی ایران به فرموده حضرت امام خمینی(ره) سرآغاز حاکمیت مستضعفان بر جهان است و به همین دلیل است که آماج دشمنی‌های مستکبران جهان قرار گرفته است.

امسال در حالی انقلاب اسلامی ایران وارد سی و ششمین سال حیات طیبه خود می‌شود که همچون درختی تناور شاخه‌های پرثمر خود را بر همه عالم گسترده و همه حقیقت‌طلبان از ثمرات شیرین این شجره طیبه فیض می‌برند.

شکستن هیمنه و ابهت شیطانی و پوشالی ابرقدرت‌ها، تلاش برای احیای کرامت انسان، احیای هویت ملت و کشور، استقلال مادی و معنوی، مقابله هوشمندانه با جریان کفر و الحاد جهانی، سر دادن نوای توحید و خداپرستی در سراسر عالم، تنها بخشی از ثمرات درخت مبارک انقلاب اسلامی ایران در عرصه بین المللی است.

در عرصه داخلی نیز تلاش در راستای ایجاد عدالت در همه ابعاد آن، ترویج و گسترش علم و دانش، تعمیق ارزشهای فرهنگ ایرانی مبارزه همه جانبه با کلیه ابعاد فساد و تباهی، نقاط بارز خدمات انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی که از نهادهای انقلابی و برآمده از انقلاب اسلامی است وظیفه اصلی آن استمرار آرمان‌های انقلاب اسلامی در بخش فرهنگ و علم است، در این راستا توانسته با تهیه و تصویب اسناد راهبردی زمینه تحقق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه فرهنگ و علم فراهم آورد.

تدوین و تصویب سند نقشه جامع علمی کشور، سند نقشه مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای تحکیم استقلال علمی و فرهنگی کشور و جلوگیری از نفوذ دشمنان انقلاب اسلامی در این بخش‌های مهم جزء نقاط بارز خدمات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

رصد و آینده‌نگری خطرات پیش‌روی انقلاب اسلامی مانند کاهش جمعیت و برنامه‌ریزی مؤثر برای رفع این خطرات هم نمونه‌ای دیگر از تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

البته همه خدمتگزاران ملت ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی عقیده‌ راسخ دارند که هنوز مرهون ایثارگری‌های شهدا، جانبازان و آزادگان و خانواده‌های آنان هستند و برای قدردانی از این زحمت هر روز به تلاش خود می‌افزایند.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با امام خمینی(ره) و همه شهدای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت و وفاداری با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همه آحاد ملت حقیقت طلب و عدالت جوی ایران اسلامی را به حضور فعال در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می‌کند.