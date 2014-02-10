چهار هزار خانوار مددجوی استان کرمانشاه تا پایان سال خودکفا می شوند

سیامک پاکرو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ده ماهه سال جاری 3 هزار و 368 خانوار مدد جو در استان کرمانشاه خود کفا شده اند و پیش بینی می شود تا پایان سال این تعداد به 4 هزار خانوار برسد.

وی افزود: خانوارهای خودکفا از تسهیلات اشتغالزایی، مشاغل خانگی و کار انگیزی واحد خودکفایی و اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوردار شده اند.

پاکرو گفت: واحد خودکفایی و اشتغالزایی کمیته امداد از ابتدای دهه هفتاد با اعطای تسهیلات به مدد جویان و نیازمندان غیر مددجو فعالیت های خود را آغاز کرده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه یادآور شد: از ابتدای اجرای طرح اشتغالزایی تا کنون بیش از 12 هزار خانوار در استان کرمانشاه خود کفا و نیمه خودکفا شده اند.

پاکرو افزود: خانواده های مددجوی خودکفا شده از گردونه حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خارج می شوند.

وی در پایان گفت: خود کفایی مدد جویان کمیته امداد در راستای مدد به کار، مدد به حیات و مدد به زندگی شرافتمندانه مدد جویان تحت حمایت است.