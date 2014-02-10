آغاز اردوی استعدادهای درخشان قرآنی با راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ضرغام، مدیر آموزش سازمان دارالقرآن‌الکریم با بیان اینکه نخستین اردوی آموزشی استعدادهای درخشان قرآنی اوایل تابستان سال جاری در استان البرز برگزار شد، عنوان کرد: دومین دوره این اردوی آموزشی که با حضور نوجوانان با استعداد قرآنی از استان‌های سراسر کشور خواهد بود؛ سه‌شنبه، 22 بهمن‌ماه در مشهد مقدس آغاز و تا روز جمعه، 15 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

ضرغام با اشاره به همزمانی آغاز اردوی استعدادهای درخشان قرآنی و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: آغاز این اردوی آموزشی در مشهد مقدس با حضور نوجوانان با استعداد قرآنی در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن‌ماه خواهد بود و پس از راهپیمایی 22 بهمن‌ماه، دوره‌های آموزشی دانش‌آموزان با استعداد قرآنی در این اردو از بعد از ظهر روز سه‌شنبه، 22 بهمن‌ماه آغاز می‌شود.



«قرآن و سبک زندگی» و «حفظ قرآن» از محورهای اصلی اردوی نوجوانان

وی گفت: رویکرد این اردوی آموزشی علاوه بر بحث آموزشی، مباحث پرورشی و «قرآن و سبک زندگی» است و در این دوره آموزشی علاوه بر اینکه روح حاکم بر مباحث، تربیتی و اخلاقی است، به بحث حفظ قرآن نیز توجه خواهیم داشت و کلاس‌های حفظ نیز در این اردو پیش‌بینی شده است.

مدیر آموزش سازمان دارالقرآن درباره برنامه کلاس‌های این اردوی آموزشی گفت: در این اردوی آموزشی نوجوانان را به چهار گروه «طه»، «یاسین»، «رضوان» و «تسنیم» تقسیم کرده‌ایم و در روز سه‌شنبه، 22 بهمن‌ماه که نخستین روز از برگزاری این دوره آموزشی است دو کلاس «قرآن و سبک زندگی» و «حفظ قرآن» برای این چهار گروه آموزشی برگزار می‌شود.

برگزاری کلاس‌های تجوید و صوت لحن

وی ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه، 23 بهمن‌ماه و پنجشنبه، 24 بهمن‌ماه نیز بحث تجوید و صوت و لحن را دنبال می‌کنیم؛ اساتید کلاس‌های آموزشی تجوید، مهدی قره‌شیخ‌لو و بهروز یاریگل هستند که نوجوانان با استعداد قرآنی در این کلاس‌های آموزشی تلاوت می‌کنند و اساتید حاضر به رفع اشکالات تجویدی آنها می‌پردازند.

ضرغام ادامه داد: اساتید صوت و لحن این دوره‌ آموزشی نیز احمد ابوالقاسمی و غامرضا شاه‌‌میوه خواهند بود که پس از تلاوت نوجوانان قرآنی به رفع اشکالات آنها در حوزه صوت و لحن می‌پردازند.

برگزاری «شبی با قرآن» در حرم امام رضا(ع)/حضور 90 نوجوان در اردوی استعدادهای درخشان قرآنی

وی عنوان کرد: در این اردوی آموزشی یک محفل «شبی با قرآن» نیز پیش‌بینی شده که این محفل قرآنی عصر روز چهارشنبه، 23 بهمن‌ماه با حضور مسئولان و نوجوانان شرکت‌ کننده در حرم امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

مدیر آموزش سازمان دارالقرآن‌الکریم با یادآوری اینکه نوجوانان طی حضور در مشهد مقدس از برنامه‌های زیارتی و تفریحی نیز بهره‌مند می‌شوند، ادامه داد: همچنین در روز جمعه، 25 بهمن‌ماه که آخرین روز این اردوی آموزشی است؛ بحث ترجمه و مفاهیم قرآن کریم را برای چهار گروه شرکت‌ کننده دنبال خواهیم کرد که در این بخش، عباس سلیمی، استاد و پیشکسوت قرآنی به سخنرانی با موضوع «نوجوان و قرآن» و «جوان و قرآن» می‌پردازد.

ضرغام افزود: در این دوره آموزشی 90 نفر از نوجوانان با استعداد قرآنی از استان‌های سراسر کشور به همراه مسئولان دارالقرآن‌ها حضور خواهند داشت که در مجموع 120 نفر می‌شوند.

استمرار اردوی استعدادهای درخشان قرآنی در سال‌های آتی

وی با بیان اینکه با برگزاری دومین اردوی آموزشی استعدادهای درخشان قرآنی در مشهد مقدس، برگزاری این دوره‌ها متوقف نخواهد شد، گفت: پس از برگزاری دومین اردو، یک سری تکالیف به نوجوانان شرکت‌ کننده می‌دهیم تا طی فاصله زمانی مشخص به تمرین بپردازند و در آزمون‌های مختلف کتبی و شفاهی شرکت کنند تا برای مرحله بعدی این دوره آماده شوند.

ضرغام در پایان افزود: در نظر داریم در هر سال دو اردوی آموزشی برای استعدادهای درخشان قرآنی داشته باشیم که علاوه بر دومین اردوی آموزشی که از 22 تا 25 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، دو اردوی آموزشی دیگر نیز سال آینده برگزار می‌شود.