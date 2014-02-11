تامین اعتبار عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی/ پرداخت عیدی تا پایان بهمن

امیر عباس تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز گذشته هیئت دولت عیدی کارمندان را 503 هزار تومان اعلام کرد و چنانچه مبلغ عیدی همانند سال گذشته باشد بازنشستگان نیز همین مقدار عیدی دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه مشکلی برای پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود ندارد گفت: اعتبار مورد نیاز عیدی تأمین شده و همانطور که قبلا اعلام شده در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت می شود.

مشاور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: با ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه توسط دولت عیدی حدود دو میلیون بازنشسته به حساب آنان واریز خواهد شد.

تقی پور در پاسخ به اینکه آیا عیدی بازنشستگان تا پایان بهمن ماه پرداخت خواهد شد یا خیر، گفت: چنانچه دستورالعمل دولت به سرعت به تامین اجتماعی ابلاغ شود عیدی مستمری بگیران تا پایان بهمن پرداخت خواهد شد.