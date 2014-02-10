پیروزی انقلاب اسلامی زمینه را برای شکوفایی مناطق آزاد فراهم کرد/ ترخیص مستقیم خودرو از منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب باغی دوشنبه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: هم اکنون 162 واحد صنعتی جهت سرمایه گذاری در حوزه صنایع با ارزش افزوده و اشتغال زایی و ارزآوری بالا برای جلوگیری از وابستگی به ارزهای خارجی در منطقه آزاد تجاری ارس در حال فعالیت هستند که پیروزی انقلاب اسلامی زمینه ساز اصلی این فعالیت ها بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی بود که منطقه جلفا پیش از انقلاب، با دو هزار نفر جمعیت نقطه ای محروم بود، اکنون با سه کشور خارجی هم مرز است و بواسطه امکانات ترانزیتی، تردد گردشگر و حمل و نقل بین المللی رونق اقتصادی بالایی یافته و بازار 350 میلیون نفری روسیه را پیش رو دارد و بهمین جهت برنامه های ویژه ای از سوی سازمان منطقه آزاد ارس برای گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر برگزار می شود.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس در بخش دیگری از این گفتگو به تلاش های صورت گرفته برای اخذ مجوز ترخیص خودروهای وارداتی از این منطقه اشاره و تصریح کرد: قبل از این خودروهای وارداتی پس از طی مراحل مربوطه از مبادی دیگری ترخیص و به منطقه ارس منتقل می شدند که با اقدامات صورت گرفته در یک ماه گذشته در تلاش هستیم تا مجوز ترخیص مستقیم خودروهای وارداتی را از خود منطقه دریافت کنیم.

عرب باغی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص نظام مند کردن واردات این خودروها و خدمات پس از فروش گفت: در همین مدت فروشگاه ها و نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی به ارس را ملزم به تعیین وضعیت خدمات پس از فروش و انبار قطعات یدکی کرده ایم و جهت تامین رضایت خریداران این خودروها با جدیت این موضوع را دنبال می کنیم.

وی همچنین از تنوع وارادت این خودروها برای شکستن انحصار خرید قشری خاص خبر داد و افزود: تا کنون مجوز خرید و فروش و وارادات این خودروها به 37 واحد تجاری اعطا شده و این واحدها ملزم به واردات خودروها با نوعف مدل و قیمت های متنوع شده اند تا در نتیجه با شکست انحصار خرید این خودروها از سوی قشری خاص، امکان استفاده از این امکان برای اقشار مختلف استان فراهم شود.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس در پایان گفت: با توجه به محدودیت های تردد این خودروها، در تلاش هستیم تا مجوزهای لازم برای افزایش این فاصله سفر را فراهم کنیم چرا که در حال حاضر مسافت 130 کیلومتری از جلفا بدین منظور تعریف شده که محدودیت هایی را برای برخی صاحبان صنایع و سرمایه گذاران فعال ارس که در سایر نقاط استان نیز کارهای صنعتی و اقتصادی انجام می دهند، ایجاد کرده است.