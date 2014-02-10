ابراهیم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به انتشار خبری مبنی بر جدایی وی در پایان فصل از تیم سایپا اشاره کرد و گفت: در آن خبر دقت لازم صورت نگرفته بود چرا که بنده عنوان کردم به خاطر شرایط مالی و قراردادهایی که وجود دارد این احتمال می رود که برخی بازیکنان جوان بخواهند در پایان فصل از سایپا جدا شوند.

وی با تاکید بر اینکه می خواهد فوتبالش را در سایپا به پایان برساند، در مورد زمان خداحافظی اش نیز گفت: فعلا که قصد دارم فصل آینده را هم با پیراهن سایپا به میدان بروم. اگر بتوانم از نظر آمادگی بدنی و شرایط جسمانی در شرایط خوبی باشم بازهم بازی می کنم اما اگر شرایط فراهم نباشد آن وقت در مورد خداحافظی از فوتبال فکر خواهم کرد. آنچه مسلم است قصد دارم با سایپا فوتبالم را تمام کنم.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا در مورد حضورش در مجمع هیات فوتبال کرج نیز گفت: قصد داشتم در آن مجمع با آقای جوانمردی در مورد انتقال تیم های پایه سایپا به کرج صحبت کنم که به دلیل برگزاری مجمع با محوریت هیات فوتبال تصمیم گرفتم این بحث را در زمان دیگری مطرح کنم. اما برخی خبرنگاران به خاطر مسائلی که در نظر داشتند صحبت های بنده را به گونه دیگری منعکس کردند.

ابراهیم صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: هیات فوتبال کرج در این فصل اقدامات خوبی برای تیم سایپا داشت که برگزاری دو بازی با استقلال و پرسپولیس برای نخستین بار در کرج از اقدامات قابل تقدیر این هیات بود.