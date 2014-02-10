مصوبه جدید هیئت واگذاری برای فروش 5 شرکت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اخیر هیئت واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت پالایش نفت لاوان از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی بابت رددیون به سازمان تامین اجتماعی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط، 100 درصد سهام شرکت ذغال سنگ البرز شرقی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 48.27 درصد سهام شرکت تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بابت رددیون به بانک تجارت از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه با انحلال شرکت تولید روغن دانه ارجان گستر از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موافقت شد. مصوبه انحلال شرکت ملی فولاد نیز در جلسه هیئت واگذاری لغو و با انتقال این شرکت از گروه یک به دو واگذاری ها موافقت شد و مقرر شد این پیشنهاد به هیئت وزیران ارائه شود.