به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرعلی اکبری در یادواره 12 شهید انقلاب دامغان در مسجد جامع این شهر، با تاکید بر اینکه زنده نگاه داشتن یاد شهدا باعث پویایی و تداوم حرکت انقلاب می شود، اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم که هر ساله و در ایام الله دهه مبارک فجر آئین یادمان شهدای والامقام انقلاب اسلامی شهرستان را برگزار کنیم.

وی با اشاره به فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) گفت: انقلابی که با جهاد عظیم و خون شهدا به دست آمده است همچون عزیزترین امور باید حفاظت و پاسداری شود و از مشکلاتی که در این راه بوجود می آید نترسید که خداوند با صابران است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: رمز بقای انقلاب اسلامی ایران همان رمز پیروزی است و امام (ره) در وصیت نامه خود از نسل های آینده در تاریخ می خواهد که دو رکن اصلی انگیزه و مقصد الهی انقلاب را هیچگاه فراموش نکنند.

میرعلی اکبری ضمن بیان اینکه فراموشی هدف و ایجاد تفرقه عامل اصلی بسیاری از مشکلات است گفت: باید مراقب بود تا اختلافی در نظام ما ایجاد نشود.

خوی جنایتکاری آمریکا هیچگاه تغییر نمی کند

یکی از اساتید حوزه علمیه دامغان نیز در این یادواره با بیان اینکه خوی جنایتکاری آمریکا هیچگاه تغییر نمی کند اظهار داشت: آمریکا حتی به ملت خود نیز خدمت نمی کند و افرادی که سنگ آمریکا را به سینه می زنند باید بدانند این حکومت هیچ سودی به ما نمی رساند بلکه به دنبال کسب منافع صهیونیستها است.

حجت الاسلام محمد علی آذری افزود: امام(ره) جلوی جهنم رفتن بسیاری از مردم را گرفت چون برنامه های که رژیم شاهنشاهی در پشت پرده داشت اگر ادامه پیدا می کرد اسلام به طور کامل از ایران برچیده می شد و اگر انقلاب صورت نمی گرفت ایمان جامعه به طور کامل نابود می شد.

وی تصریح کرد: خوار کردن ملت ایران از اقداماتی بود که رژیم شاهنشاهی برای مردم می خواست و امام (ره) و شهدا عزیز بودن را به مردم برگرداندند و حال این خواری و ذلت را در افغانستان مشاهده می کنیم.

این استاد حوزه علمیه دامغان در خاتمه گفت: ما وظیفه داریم راه، سیره و روش شهدا را ادامه دهیم و لحظه ای در دفاع از دستاوردهای آن کوتاه نیاییم.

در این یادواره، فرماندار، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، روحانیت، خانواده معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.

یادواره 12 شهید انقلاب اسلامی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد دهه مبارک فجر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با همکاری هیئت امنای مسجد جامع دامغان برگزار شد.