حضور مردم در راهپیمایی توطئه های دشمنان ایران اسلامی را خنثی می کند

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ذاتی و اعتقادی است و با تبلیغ و تشویق نیست، اظهار داشت: مردم با مسئله 22 بهمن به طور اعتقادی برخورد می کنند و قطعا پر شورتر از از سال گذشته در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حاضر خواهند شد.

وی با بیان اینکه موضوع 22 بهمن موضوعی بین المللی است، افزود: مردم با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن به یاوه گویی های آمریکایی ها، مزدوران و صهیمونیت ها را پاسخ خواهند داد و سیلی محکمی بر گوش ابر قدرت ها خواهند زد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمنان ایران اسلامی را خنثی می کند، عنوان کرد: تجهیزات نظامی، ترفند های رسانه ای و تبلیغاتی به کار گرفته شده از سوی مستکبران هیچ کدام کارایی لازم را ندارند و تنها چیزی که می تواند تاثیر گذار باشد حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن است.

خجسته با بیان اینکه برد حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن از همه ترفند های آمریکا موثر تر است، ادامه داد: حضور مردم در صحنه یعنی نا امید کردن استکبار جهانی و پاسخی بر یاوه گویی های آنها است.

وی با بیان اینکه همه مسئولان کشور باید وحدت ملی را حفظ کنند، ابراز داشت: حفظ وحدت ملی موجب می شود تا کشور دچار چالش نشود تا دشمنان از آن سوء استفاده کنند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهبری موجب موفقیت تیم مذاکره کننده ایران با 5+1 می شود، بیان کرد: تیم مذاکره کنند باید تیز بین و هوشیار باشند چرا که مردم مراقب هستند و مقام معظم رهبری نیز با هوشیاری همه مسائل را دنبال می کند.

امیر خجسته عنوان کرد: تیم مذاکره کننده ایران باید فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهد.